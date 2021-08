Necid v Ďolíčku kousal vítězný pokřik Pardubic: Je to pro nás facka

Hořkou prohru 0:3 s Pardubicemi si vyžral až do dna. Na tiskovou konferenci totiž Tomáš Necid dorazil zrovna ve chvíli, kdy soupeř přes chodbu spustil vítězný pokřik. „Tady není co hodnotit. Ztráta bodů, hrozivej výsledek. Co na to mám říct?“ soukal ze sebe útočník Bohemians.

Je to ostuda?

„I když to průběhu hry možná neodpovídá, 0:3 je dost. Nechceme takhle prohrávat a mrzí nás to. Takhle by to dál nešlo, to se nesmí opakovat.“

V minulém zápase se Spartou jste přitom uhráli remízu 1:1 a sahali jste i po vítězství. Kde se vzala taková změna?

„Samozřejmě jsme to chtěli zvládnout, vyhrát. Na úvod jsme měli těžký los, ale dokázali jsme si, že se silnými týmy můžeme hrát. Proti Pardubicím jsme to chtěli potvrdit, ale to se nám nepovedlo. Je to pro nás taková facka, musíme se poučit. Rozebrat si to a rychle zapomenout, protože máme ve středu pohár a hned o víkendu další zápas.“

Byla zlomovým momentem zápasu vaše šance, kterou zneškodnil gólman Jakub Markovič?

„Je to možný. Ani nevím, jak to chytil, tečoval jsem míč na přední tyči. Byla škoda, že jsme to těsně před přestávkou nesrovnali. Ale byly tam i jiné náznaky. Po rohových kopech, standardních situací jsme měli hodně. Měli jsme navrch, ale Pardubice daly ze tří šancí tři góly. Byly produktivní a potrestaly nás. Velká škoda.“

Příležitostí jste si nicméně vypracovali málo.

„Měli jsme náznaky, ale nic jsme nedotáhli. Věřili jsme si, byli jsme lepší na balonu, Pardubice byly nebezpečné jen z brejků. Víc nevím, co bych k tomu řekl.“

V nové sezoně stále čekáte na vítězství. Je to už na hlavu?

„Mít dva body z pěti zápasů je strašně málo. Musíme se z toho sebrat a příště už vyhrát.“

