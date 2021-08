Plzni hrozí výprodej. Zn.: spěchá! Koho může Šádek zpeněžit a co chystá?

Co bude dál s Michalem Hlavatým? • Dominik Bakeš (Sport)

Den po hořkém konci v kvalifikaci o Konferenční ligu oznámila Viktoria Plzeň příchod Jana Sýkory. Jelikož však klub bude potřetí za sebou chybět v pohárové Evropě, dá se v nejbližších dnech spíš očekávat pohyb opačným směrem. Díra v rozpočtu ve výši pětasedmdesát, reálně dokonce sto milionů korun, se musí nějak zalepit – a prodej hráčů se nabízí jako nejlogičtější řešení. Má to však jeden háček. Do Štruncových sadů musí přiletět adekvátní nabídky. Nejlépe hned. Co se bude v klubu dít, jací hráči mohou být na prodej?