Liga očima fanoušků: Proč pouštíme mladé hráče? Krásný profit pro Slavii

FORTUNA:LIGA má za sebou 6. kolo a před sebou reprezentační přestávku. Slavia řeší neúspěch na evropské půdě prodejem dvou hráčů do zahraničí, v Plzni řeší ještě větší průšvih. Baník se po debaklu v Edenu zmátořil a díky fantastickému gólu Jiřího Fleišmana porazil Mladou Boleslav. A Bohemians zvládli klíčový zápas. Jak poslední kolo ligy viděli fanoušci?

SLAVIA PRAHA Sima a Zima, to je krásný profit Slavia v předkole Evropské ligy neuspěla a spadla do nejnižší soutěže, Konferenční ligy. Důvodů je asi spousta: od zranění a přípravu až k chybám jednotlivých hráčů. Nicméně je jasné, že vytoužený cíl naši fotbalisté nesplnili. Ruku v ruce s tímto neúspěchem je nutné řešit, co dál. Slavia každý rok musí prodat nějaké hráče, a o to více nyní. Sice se proslýchá, že díky nevyplácení bonusů za Konferenční ligu hráčům bude naše vystoupení v pohárově Evropě z finančního hlediska stejné, jako kdyby Slavia hrála Evropskou ligu. Nicméně kádr je z poloviny zraněný, a tedy se úží výběr hráčů na prodej. Jsem rád, že se podařilo prodat Davida Zimu, ač do Itálie, o které osobně nemám valné mínění. Zima byl úkaz v našem dresu, a ano vím, že v této sezoně to nebylo úplně ono. Vzpomeňme si však na minulou. Kdo z nás ho nemiloval? A v součtu se Simou do Anglie by Slavia shrábla víc než 300 milionů! Krásné zhodnocení. Teď dát do kupy zbývající kádr a vyrazit vzhůru za titulem. Stále věříme! DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114 SESTŘIH: Karviná - Slavia 3:3. Tvrdý thriller a první ztráta sešívaných v závěru

SPARTA PRAHA Budvar nezhořkl, Škoda měl jít ven Jsou zápasy, kdy vám vyjde vše, do čeho kopnete. Proti Budějovicím tomu bylo opačně: do čeho jsme kopli, to šlo mimo branku, s výjimkou osmi střel mezi tyče. Ujala se pouze hlava Dávida Hancka. Slouží nám ke cti, že jsme bušili do soupeře i nadále. Hráli jsme jako „sešívky“ – velký tlak, ale efekt minimální. Útok Budějovic byl neviditelný, Hora ani Mihálik by si za svůj „výkon“ nevydělali ani na slanou vodu. My jsme vystřídali Pulkraba, chlapa, který strčí hlavu i do svěráku, aby dal gól, pokud mu přijde dobrý centr. To se však stalo pouze jednou, další míč, zejména od DMK, lítaly všude možně, až na ten na Hanckovu hlavu. A to je hodně málo! Slovo k rozhodčímu, ač tak normálně nečiním. Pan Franěk, jeden z nejzkušenějších sudích, měl Škodu okamžitě po faulu loktem do Panákovy hlavy vyloučit! Vždy si při podobném zákroku vzpomenu na Vaška Kadlece, byť se nejednalo o úmyslný faul, ale vlomená část čelní kosti byla hrůzostrašná! Pane Příhodo, dohlédněte na to, děkuji. Příště na Plzeň Vávro, vlastně Pavle… MILOŠ KOLÁŘ. 70 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Č. Budějovice 1:0. Dominantní výkon i neproměněné šance

VIKTORIA PLZEŇ Proč pouštíme jinam mladé hráče? Tak, bohužel sklapla past. Taková Csaplárova past. Nestačilo nám vedení po prvním zápase 2:0, vyfičeli jsme i z třetí evropské ligy, a máme prázdnou kapsu. Krysy opouštějí potápějící se loďku, jako první vzal do zaječích Brabec. O nic nejde, za ty peníze byl pro mě teda dost drahej. Ale i jiní by si měli sáhnout do svědomí, co udělali v Bulharsku špatně. A nebylo toho málo. Opepřili jsme to ještě v neděli s Hradcem, pan Koubek musel skákat metr vysoko radostí, že si na nás smlsnul. Jen nechápu, proč posíláme pryč ty mladé kluky. Jo, ať se obouchají, ale proč ne u nás? Nezdá se mi, že by byli horší než ostatní. Nic, tohle necháme na vedení a trenérovi. Faktem je, že jsme vše dobrý momentálně spláchli do haj..., a navrch ještě iks grošů, které by se hodily. Po pauze přijede Sparta. Čekám, že se vybičujeme k super výkonu, že bude hořet tráva, a soupeř odjede domů bez bodů. Čest královně Viktorce, celý COVID navždy z Čech pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Hradec Králové - Plzeň 1:0. Po blamáži v Sofii první ligová prohra Viktorie

BANÍK OSTRAVA Fleišman, to je neúnavná pila! Ještě před utkáním s Bolkou jsme zvládli, i když s komplikacemi, postup v poháru. Gólem v prodloužení jsme potvrdili známé motto „Účel světí prostředky“. Sobotní vítězství bylo velmi důležité a taky složité. Středočeši u nás ukázali, že se s nimi a jejich kvalitou kádru musí počítat. První poločas jsme byli lepší, ale ve druhé půli, zejména v její druhé části, jsme byli pod tlakem. Ale ne každý zápas jde vyhrát suverénním způsobem. Dokázali jsme udržet v obraně nulu, a tak jsou tři body pro nás zasloužené. Tečka. O jediný gól se postaral Jirka Fleišman. Hráč, kterého jsme okamžitě po svém příchodu do Baníku vzali za svého. Neúnavná pila na lajně s obrovským fyzickým fondem a hlavně velký bojovník s touhou vždy zvítězit. Doufám, že Flašku v dresu FCB na hřišti uvidíme minimálně dva roky. Na takového hráče se prostě baví dívat. Věřím, že sobotní výhra dala před repre pauzou klid do kabiny. Poléčíme šrámy, abychom mohli bodově vyloupit předposlední Teplice. DAVID LIVEČ. 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Baník - Ml. Boleslav 1:0. Vydřená výhra, nádherným volejem rozhodl Fleišman