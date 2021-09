Plzeň v unikátních retro dresech. Horvátha dojaly největší momenty

„Když pan Šádek přišel do Plzně, měl spousty snů a cílů. Já když přicházel, byl jsem skoro na konci sportovní cesty. To, co jsem tady zažil, je neskutečné. Jsem moc šťastný,“ říkal Horváth s pohnutím v hlase. Když sledoval záběry z úspěšných sezon, kde často kraloval na hřišti, zlomily ho slzy a dojetí.

"Nikdy to nebylo o jednom hráči, ale vždycky o týmu. Klubem prošlo spousty hráčů skvělých fotbalistů, dostali se do reprezentace, to není náhoda. Věřím, že tohle bude pokračovat dál. Všechno kolem je tady fantastické, všechno funguje, snad si toho fanoušci váží a budou si to uvědomovat, i když se třeba nebude dařit,“ dodala západočeská ikona, v současné době asistent Michala Bílka.

Výroční utkání odehraje Viktoria v rámci 8. kola FORTUNA:LIGY v Doosan Areně proti Českým Budějovicím v sobotu od 19:00. Doprovodný program v okolí stadionu odstartuje již v 15:00.

„110 let je významné klubové jubileum, proto jsme se rozhodli pojmout i výroční zápas ve velmi slavnostním duchu. Chtěl bych tímto pozvat všechny naše fanoušky a věřím, že si tento den užijí,“ pozval na výroční zápas generální ředitel klubu a majitel Adolf Šádek.

Do samotného utkání vyběhnou hráči v unikátních retro dresech, které jsou inspirovány klubovou historií. To znamená červená trika, světle modré trenky a černé stulpny. V takových barvách nastoupili předchůdci současného týmu v roce 1911 ke svému vůbec prvnímu utkání.

„Dresy jsou opravdu povedené, jsou decentní a je pro mě ctí, že ho budu moci obléknout v tomto slavnostním zápase a přivést tým jako kapitán na hřiště,“ komentoval kapitán Lukáš Hejda, jenž je i součástí týmové fotografie, která byla inspiovaná tou, na níž se zvěčnil i původní tým. „Musím říct, že tato fotka je povedená. Snažili jsme se přesně vystihnout pózy i mimiku našich předchůdců a celkem se to povedlo,“ dodal s úsměvem.

Samotnému výkopu zápasu (19:00) bude předcházet bohatý program. Mimo jiné zazní státní hymna v podání světoznámé operní pěvkyně a sopranistky Evy Urbanové, která přijala pozvání klubu. „Je to pro nás velkou ctí, hymna v podání paní Urbanové orámuje slavnostní ráz celého zápasu,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.