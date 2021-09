Vrba: Plzeň nám dala ránu. Vracíme se k obraně. Slíbil změny, co Dočkal?

Co vás proti Bröndby čeká?

„Viděli jsme je hrát v několika zápasech. Střídali rozestavení 3–5-2 a na klasické čtyři obránce. Uvidíme, s čím na nás přijdou. Rozhodně mají nachystaných víc systémů. Mně osobně hodně dalo utkání s Midtjyllandem. Nebyli sice v optimální pohodě, ale byli důslední, trpěliví a dali dva góly, i když nedominovali. Očekávám, že se proti nám vydají na maximum.“

Je důležité zvládnout zápasy s Bröndby, abyste si zajistili účast v jarní fázi?

„Vidím to tak, že skupina má jednoho velkého favorita – tím je Lyon. Je to trochu jiné než s Rapidem a Monakem. Je to soutěž na tři měsíce. A my to bereme tak, že co ztratíme na začátku, už těžko budeme dohánět na konci.“

Po Plzni se řešilo zařazení Lukáše Štetiny, pozice Michala Sáčka či odříznutý Adam Hložek v útoku. Zareagujete změnami v sestavě?

„Určitě nějaké změny budou. Ale sestavu vám tu neřeknu. Můžu vám říct jen to, že nebudeme hrát ve stejné sestavě jako v Plzni.“

S týmem do Kodaně přicestoval i Bořek Dočkal. Je připravený nastoupit?

„Připravujeme se s námi bez omezení asi už tři dny. Vyzkouší si předzápasový trénink a budeme spolu diskutovat, zda nastoupí, nebo ne. Vzali jsme ho sem i proto, že je pro mužstvo důležitý nejen na hřišti, ale i mimo něj.“

Máte za sebou tři relativně těžší soupeře – Rapid Vídeň, Monaco a nyní Plzeň. Co vám napovědělo o tom, kde se momentálně Sparta nachází?

„Dostali jsme ránu a srazilo nás to zpátky dolů. Už jsme si představovali, že jsme trochu někde jinde. Plzeň nám ukázala, že musíme jít znovu po schodech nahoru. Přišlo mi, že jsme v defenzivě byli překvapeni plzeňskou silou. Špatně jsme reagovali. Doufám, že si z toho něco vezmeme.“

Byla hlavním předmětem analýzy defenzivní činnost?

„Dosud jsme byli výrazně lepší v ofenzivě a teď jsme narazili na mužstvo, po kterém jsme si museli říct: pánové, musíme se vrátit k některým věcem, kterým jsme se tolik nevěnovali. Musíme se poučit z chyb v defenzivě. Kdybychom takhle hráli i v dalších zápasech, soupeři nás potrestají.“

Od vašich úspěšných skalpů v Evropě uběhlo již několik let. Berete možnost hrát se Spartou skupinu Evropské ligy i jako možnost, abyste znovu ukázal, že mezi českými trenéry stále patříte na evropské scéně mezi špičku?

„To vůbec není o mně. Chci mít úspěch týmu. Vždy je to tak, že úspěšní jsou všichni. Nikdy nezíská úspěch jeden člověk. Jestli něco fakt chci, tak abychom se v prosinci všichni sešli na tiskové konferenci a já se na vás mohl usmívat, protože nemáte rádi, když se mračím. Zkrátka abychom byli všichni spokojení.“