Nám že pomohl rozhodčí? divil se Smetana. Červená byla chyba soupeře

Zhodnoťte, prosím, utkání.

„Sigma začala dobře. Hrála rychle, přesně, kvalitně. Změnila složení týmu, dala tam dvě fotbalová křídla, přes ně se opírala. Vytáhla beky, vyztužila střed. Bohužel jsme dostali gól ze standardky, na kterou se připravujeme, chystáme se a víme o ní. Tím jsme si to zkomplikovali. Nechci zlehčovat výkon Sigmy, ale my jsme ji nepouštěli do vyložených šancí. Měli centry nebo tlak po vápno, ale dařilo se nám ji eliminovat. Proto byla obrovská škoda, že jsme ze standardky inkasovali...“

Ten signál zná celá liga, Hanáci ji hrají asi pět let. Kde byla chyba? Sor se nechytil?

„Samozřejmě. Sor je Sor... (úsměv) Podal jeden z nejlepších výkonů, ale je podepsaný pod tím gólem. Plus Gigli Ndefe, který se nechal zablokovat. Měli jsme mít lepší postavení, nemělo k tomu vůbec dojít. Obrovská chyba, za kterou jsme byli potrestaní. Jinak jsme se ale drželi plánu a postupem času přidávali na tempu, držení míče a kontrole hry.“

Nechtělo to dřív i větší odvahu?

„Musím říct, že jsme se i báli to do 70. minuty otevřít. Měli jsme respekt z jejich protiútoků, ty mají letos velmi kvalitní. Jsou nebezpeční, na to jsme se připravovali. Kdybychom gól nedostali, předvedli jsme ještě lepší výkon. Už ke konci prvního poločasu jsme byli aktivnější a měli tam nějaké nebezpečné hlavy po centrech. Věděli jsme, že tam prostor bude a že Sigma dostává spoustu gólů. Nepodařilo se nám však nic dotáhnout, pak už jsme se ale zlepšovali.“

Pomohla vám červená karta Pavla Zifčáka.

„Obrovská chyba soupeře. Změnili jsme rozestavení, ale mohli jsme být ještě přesnější, ještě to líp přehrávat a více jim zatopit. Sigma hrála velmi dobře, ale bez inkasovaného gólu to mohlo dopadnout ještě líp. Kluci ukázali charakter a sílu. V Olomouci se nebude moc vyhrávat nebo horko těžko.“

Proč si myslíte, že to byla chyba soupeře?

„Přiznám se, že jsem to neviděl, protože jsem byl otočený. Řešili jsme střídání. Myslel jsem, že jejich hráč našeho udeřil nebo zezadu fauloval. Zrovna jsem se otáčel, proto jsem to dál neřešil. A to je přece chyba soupeře, ne?“

Úplně stoprocentní červená karta to nebyla.

„Aha, já jsem to neviděl. Máme VAR. Bylo tam hodně situací, které se možná mohly vyhodnotit jinak. To k fotbalu patří. Hrál se tady jinak slušný fotbal v dobrém tempu, byť s nepřesnostmi. Mělo to intenzitu a náboj. Opravdu jsem žil v domnění, že došlo k faulu, proto jsem to bral jako chybu soupeře.“

Když jste mluvil o sporných situacích, jasněji než Zifčákova červená vypadala druhá žlutá pro Sora v 51. minutě.

„Fakt?“

Ano.

„Přiznám se, že jsem si oddychl. Nepřísluší mi to ale hodnotit, každý dělá chyby. My jich udělali mraky. Lekl jsem se, protože to měřítko bylo takové... Taky jsme mohli jít několikrát do rychlého protiútoku a pískal se faul. Žlutá karta pro Gigliho Ndefeho taky nevím, jestli byla. To tady asi nemusíme komentovat nebo hodnotit. Rozhodčí prostě rozhodl. Červená, soupeř udělal chybu. Sporných situací tam bylo víc.“

Olomouc - Baník: Zifčák trefil kopačkou Svozila a dostává červenou! Hráči Sigmy se bouří

Navzdory výsledkům jde o váš pátý soutěžní zápas v řadě s ne zrovna přesvědčivým výkonem. Jak zastavit klesající křivku? Z dlouhodobého hlediska asi takhle nebudete dělat body pravidelně...

„Vy si myslíte, že dneska byla náhoda, že jsme tady remizovali? A že jsme nepustili Sigmu do šance?“

Myslím si, že do šancí jste ji na rozdíl od jiných týmů nepouštěli a že vám pomohl rozhodčí.

„Pomohl nám rozhodčí?“

Podle mého názoru ano.

„Já si zase myslím, že jsme hráli proti kvalitnímu soupeři. Nepustili jsme ji do šance. Ano, byli jsme nepřesní a pomalí směrem dopředu a nevytvořili jsme si tolik šancí, abychom tady vyhráli. Ale týmový výkon bych neshazoval. Jednoduché není ani vyhrát v Teplicích. I tam jsme si to museli odpracovat, odbránit. Vážíme si těchto vítězství a ceníme si toho, jak jsme k nim přišli. Nemyslím si, že budeme každého soupeře přehrávat jako Zlín nebo druhý poločas Pardubice. Soutěž je vyrovnaná. A my asi nejsme ještě tak silní, abychom všechny zápasy zvládali takhle. Tým jako my si to musí odpracovat. Nevím, jestli bychom tady uspěli, kdybychom hráli se Sigmou otevřený fotbal. Jestli bychom se dostali do více šancí, nebo by nás Sigma potrestala a skončilo by to třeba jiným výsledkem. Každý zápas nevyhrajeme líbivým hezkým fotbalem a výhry nejsou náhodné. Křivku dolů nevidím.“