Klokani začali skvěle a pak... Zmar, horor, hledal slova Chramosta

Jaká je po takovém výsledku nálada?

„Po velice nadějném prvním poločase, kdy jsme vedli, přišel absolutní zkrat, horor, který vyústil v pět gólů Slavie a teď tu sedíme, koukáme na sebe, jak je to možný, co se stalo.“

Dal jste krásný gól a Bohemians vedli. Hrálo nějakou roli, že byla v tu chvíli Slavia v deseti?

„Laco Takács je vysoký hráč, tak to možná hrálo roli ve složení jejich řady, ale pořád jich tam bylo deset dalších a byla to standardka. Ke mně se to se štěstím poodráželo a povedlo se mi propálit gólmana.“

V prvním poločase jste byli Slavii vyrovnaným soupeřem, věřili jste si?

„Samozřejmě. Už před zápasem jsme doufali, že můžeme být ten tým, který Slavii porazí a ukončí jejich sérii. Vypadalo to nadějně, bohužel to dopadlo jak to dopadlo.“

Do druhé půle Slavia vlétla, dalo se tomu nějak vzdorovat?

„V poločase jsme si říkali, že nesmíme přestat hrát a být aktivní, bohužel nástup se nám nepovedl. Hned jsme odkopávali míč z čáry a vůbec jsme se nedostávali na balon. Pak penalta, druhý gól, třetí gól. Neměli jsme štěstí a byli jsme za to potrestaní.“

Nakolik na vás dolehlo vyrovnání z penalty, o které rozhodoval VAR?

„Nebylo to příjemné. Nikdo pořádně nevěděl, co se stalo. Bořil ležel na zemi, hráči po sobě koukali a čekalo se docela dlouho. Ve výsledku tam asi rozhodčí něco našel a bohužel pro nás odpískal penaltu.“

Není nakonec výsledek příliš krutý?

„Krutý je hodně. Dostat doma pět gólů za poločas, vlastně to bylo do třiceti minut… Těžko se to hodnotí. Taky jsme měli šance, ale kdyby to skončilo 3:5… Každopádně máme nulu a musíme to napravit v poháru a v Ostravě.“

Dají se najít nějaká pozitiva?

„První půle měla slušné parametry, nenechali jsme Slavii hrát a získali jsme hodně balonů. Na první poločas se dá navazovat.“