Viktoria pod Guľou a Bílkem: rozdíl v citu pro hráče i (ne)poučení se

V čem se liší Viktoria Plzeň Michala Bílka a Adriana Guľy? • FOTO: koláž iSport.cz Michal Bílek dovedl Viktorii Plzeň na první místo v tabulce. V čem se liší v porovnání s předchůdcem Adrianem Guľou? Oba trenéři jsou velmi rozdílní ve schopnosti (či neschopnosti) poučit se z předchozích nezdarů i v překonávání těžkých období. Kdo z nich má lepší cit na ty správné hráče? Podívejte se ve srovnání:

VÍTĚZNÁ DNA Jakmile Viktoria pod Adrianem Guľou inkasovala jako první, bylo zle. Během působení slovenského kouče dokázala otočit pouze jediný ligový zápas – v prvním kole uplynulé sezony doma s Opavou (3:1). Jinak spolehlivě ztrácela body. „Když dostaneme gól, musíme být schopní zápas otočit. Mentalitou, kvalitou a správnými rozhodnutími ve finální fázi,“ apeloval Guľa. Marně. Zlepšení se dostavilo až pod Michalem Bílkem, pod jehož vedením zvrátil tým v této sezoně už tři utkání: na Bohemians (2:1), se Slováckem (2:1) a teď v sobotu i s Českými Budějovicemi (2:1). 64,3 % Viktoria v této sezoně vstřelila ve druhé půli 9 z celkových 14 gólů, což dělá 64,3 procenta. V minulé sezoně to bylo 53,3 procenta. SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 2:1. Viktoria oslavila výročí výhrou, obrat v závěru

(NE)SCHOPNOST POUČIT SE Největší rozdíl mezi oběma stratégy tkví ve schopnosti uznat chybu – a zareagovat. Plán Adriana Guľy zpočátku perfektně fungoval, ale jakmile přišly první nezdary, změnila se víra v něj spíš v umanutost. Viz zápasy na Slavii, které měly pokaždé stejný průběh a nakonec i odpovídající výsledek (0:0, 0:1 a 1:5). Také Michal Bílek tvrdě narazil, při premiéře na Spartě musel spolknout hodně trpkou porážku 1:3. Jenže za čtyři měsíce se oba týmy potkaly v Plzni – a dopadlo to zcela opačně. Bílek soupeře dobře načetl a svůj tým na něj parádně po mentální i fyzické stránce vyladil. 3-5-2 Svůj oblíbený systém se třemi stopery zkusil zatím Michal Bílek jen jednou, hned při debutu na Spartě. Od té doby se k němu v Plzni ani jednou nevrátil, střídá různá čtyřobráncová rozestavení. SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:2. Nejlepší výkon Viktorie v sezoně, Letenští poprvé prohráli

CIT PRO SPRÁVNÉ HRÁČE Stejně jako na nefunkčním herním plánu lpěl Adrian Guľa také na hráčích, kteří zůstávali hluboko za očekáváním. Křiklavým případem byl zejména gólman Aleš Hruška, jeden z nejhorších v lize ve statistice zabráněných gólů. Přesto trvalo strašně dlouho, než dostal šanci Jindřich Staněk, který v této zásadní metrice pro hodnocení brankářů naopak vyniká. To Michal Bílek vrátil do sestavy Staňka hned, jakmile to bylo po jeho zranění možné. A vyplácí se mu i nasazení Radima Řezníka na úkor Matěje Hybše a Šimona Falty či last-minute doplnění Janem Sýkorou, který do týmu perfektně zapadl. 3 Radim Řezník vstřelil v sezoně už tři góly, víc jich zatím v lize dali pouze čtyři hráči. Mezi obránci je na tom stejně pouze ostravský David Lischka. Plzeň - České Budějovice: Staněk famózním zákrokem zastavil Talovierovu hlavičku na čáře!

VÝSLEDKOVÁ KONTINUITA Nástup do plzeňského angažmá měl Adrian Guľa skvělý, připsal si sedm výher v řadě a chvíli se dokonce zdálo, že by ještě mohl prohnat Slavii. Jenže když efekt nového koštěte vyprchal a měl s červenobílými držet krok od prvního kola nové sezony, nešlo to. Viktoria dokázala vyhrát maximálně čtyřikrát za sebou, víckrát ne. A to je samozřejmě s bojem o titul neslučitelné. Pod Michalem Bílkem červenomodří zvítězili pětkrát za sebou, pak přišel nečekaný direkt od Hradce Králové (0:1). Ale z něj se Plzeň okamžitě zvedla a sejmula Spartu (3:2) i České Budějovice (2:1). Působí mnohem spolehlivěji. +2 Michal Bílek získal v prvních dvanácti zápasech na lavičce Plzně 27 bodů, tedy o dva víc, než Adrian Guľa v posledních dvanácti. Bílek: Ubojované utkání, co řekl o poločase?