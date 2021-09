RENTGEN: Rozjíždí se Kozelball v Liberci? Júsuf může být jeho klíčem

Dva zápasy, čtyři body. Taková je dosavadní bilance trenéra Luboše Kozla na lavičce Liberce. Slovan se pustil do kulturní revoluce, tu ale od začátku mírní sám kouč, který jinak vyznává zásady kombinačního fotbalu á la barcelonská tiki-taka. Do čeho se zatím pustil v Liberci a jak mu v tom pomáhá klíčový útočník Júsuf, který už U Nisy kroutí druhou sezonu na hostování ze Slavie, na to se podíváme v nové díle pořadu RENTGEN s redaktorem deníku Sport Jakubem Konečným.