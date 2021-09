Král večera Pešek: Moje sólo? Už jsem slavil gól, líčil sparťanský hrdina

Nakonec pohodový zápas?

„Bylo to hektické, jsme rádi, že jsme to zvládli. První gól jsme dali ze standardky, začali jsme dobře, ale hloupě jsme si nechali dát na 1:1. Z další standardky jsme si ale zase pomohli a to nás uklidnilo. Pak už jsme jen přidávali další trefy.“

Ve Zlíně se nehraje lehce. Cítili jste tlak, že to tentokrát musí vyjít za tři body?

„Víme, že se tady hraje těžko. Už s Libercem jsem tu pár zápasů zažil a nikdy to nebylo příjemné.“

Na konci jste šel sám na brankáře, ale ten vás vychytal. Mrzí to?

„No, to je moment, který si budu nejvíc vyčítat. Pořád to mám před očima. Už jsem slavil gól, ale najednou se tam brankář objevil a trefil jsem ho do ruky. Chytil to fakt skvěle. Mohl jsem to možná řešit zase lobem, ale byl jsem v rychlosti, tak jsem si to chtěl píchnout kolem gólmana.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 2:5. Letenský koncert pošramotilo zranění Součka

Můžou se stát standardní situace velkou zbraní Sparty do budoucna?

„Určitě ano. Každý silný tým si pomáhá standardními situacemi, tak jsem rád, že se nám to teď podařilo. Měli jsme i něco nacvičeného, to se nám ale nevedlo. Tak si to schováme na příště.“

Naladili jste se pěti góly ideálně na těžký příští týden?

„Ano, bylo to důležité. Teď se nám bude líp regenerovat, už ta dlouhá cesta do Prahy bude po vítězství mnohem příjemnější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Simerský, 90. Poznar Hosté: 8. O. Čelůstka, 45+1. Panák, 57. Pešek, 81. Simerský (vl.), 90+1. Minčev Sestavy Domácí: Rakovan – Fantiš, Simerský, Cedidla, Vraštil – Conde – Y. Dramé (75. Janetzký), Tkáč (75. Jawo), R. Hrubý (84. Hrdlička), Čanturišvili (75. Nečas) – Poznar (C). Hosté: Nita – Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka (C), Sáček – Pešek (88. Vindheim), Hložek, Haraslín (88. Moberg Karlsson) – Drchal (64. Souček, 71. Minčev). Náhradníci Domácí: Bobčík, Hrdlička, Janetzký, Jawo, Nečas, Šiška, Kulíšek Hosté: Gabriel, Heča, Moberg Karlsson, Minčev, Souček, Štetina, Vindheim Karty Domácí: Čanturišvili, R. Hrubý, Tkáč, Vraštil, Cedidla Hosté: Hložek Rozhodčí Machálek – Hrabovský, Hurych Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 4520 diváků

