Conde přerůstá Zlín, trenér chválí herní sebevědomí. Kdo vytáhne balík?

Pražská „S“ by měla opět zpozornět. Už loni na podzim chtěla Condeho ze Zlína přetáhnout, éterem létala suma okolo 25 milionů korun. K dohodě „last minute“ však kvůli časové tísni a vysokým požadavkům prodávajícího nedošlo. A když v březnu cizinecká policie záložníka kvůli propadlým cestovním dokladům vyhostila z Česka, zavřela se nad ním na čtyři měsíce voda.

Nebylo jisté, kdy a jestli se vůbec vrátí. Nakonec se v červenci objevil a stihl už první kolo se Slavií. S kondičním mankem šel hned do základu. Byl v něm od té doby pokaždé. Zvlášť při absenci Marka Hlinky (koleno) je teď pro tým nenahraditelný. Našel se i v systému, kde je uprostřed jako jediná „šestka“ a musí lítat ještě víc než předtím. Velmi dobře zahrál v derby na Slovácku i se Spartou. Jeho forma graduje.

„Souhlasím. Ale kolem něho je to málo,“ podotkl Jelínek po třetí porážce v řadě.

Na šlachovitého Condeho se může spolehnout. Je evidentní, že rodák z Conakry zapracoval na technice, na balonu si věří. Udrží ho mezi přesilou a vyveze dopředu. Hezky se na něj dívá. Navíc už zvládne odmakat naplno celých devadesát minut.

„Pracuje pro tým,“ potěšilo kouče. „Kvalitu prokazuje nejen v jednodušších pasážích, ale i v těžkých situacích. Ztráty má, ale to je proti Spartě asi normální. Když se vrátil do Česka, postupně se do všeho dostával. Kondičně už to zvládá. I když dostáváme tolik branek, on jede pořád.“

V současnosti připomíná Ibrahima Traorého v době, kdy byl ve Zlíně na vrcholu a těsně před transferem do Slavie. „Conde bude ještě lepší,“ prorokoval jeho bývalý trenér Bohumil Páník. Afričanovo největší minus? Nulová produktivita. Za jednačtyřicet startů ve FORTUNA:LIZE nedal ani gól a vyprodukoval jen dvě asistence. To je hodně málo a jeho cenu to sráží. I tak na něm Fastav vydělá. Možná brzy.

Nyní však mladého středopolaře nutně potřebuje. Mimo hru je sedm hráčů užšího kádru a body přestaly přibývat. Ještě příště v Plzni bude sestavě hodně rozbitá. Po repre pauze se vrátí suspendovaný stoper Václav Procházka, zřejmě i Martin Fillo (kotník) a Rudolf Reiter (koleno). V sobotu poprvé v sezoně naskočil v závěru útočník Lamin Jawo.