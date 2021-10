ANKETA osobností a legend: Série Slavie je výzvou. Co čekají od derby?

Sparta má slušnou šanci na sukces, ale utnout dvě dlouhé šňůry jejího arcirivala bude fuška. Před velkým derby se na tom shoduje sedm osobností oslovených deníkem Sport. Podle nich může být hrdinou žhavého večera na Letné sparťanský diamant Adam Hložek, jenž dlouho čeká na gól, či někdo z našlapané slávistické ofenzivy.

Jan Koller historicky nejlepší střelec české reprezentace

expert deníku Sport a bývalý útočník Sparty Jak zápas dopadne? Čekám vyrovnaný zápas „Doufám, že padne hodně gólů. Oba týmy jsou dost ofenzivně laděné a pevnou obranu Slavie trochu rozložila marodka. Může ale jít do derby s větším sebevědomím, protože ho pět let nepohrála. Série bude motivací i pro sparťany, budou ji chtít prolomit. Hrají doma, jsou v euforii po Rangers, fanoušci je poženou. Čekám vyrovnaný zápas, neurazila by mě třeba remíza 2:2.“ Kdo bude mužem večera? Mládí vpřed! I v derby „Oba týmy mají za sebou těžké pohárové zápasy a budou počítat šrámy. Těším se třeba na Adama Hložka: v devatenácti je pro Spartu poklad, ale teď má černé období. Derby je těžký zápas – a právě v nich by Adam měl prokazovat svůj extratalent. Budu zvědavý i na mladého slávistu Samka, který na mě zatím působí dojmem kliďase a hraje s přehledem.“ Jan Koller • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jaromír Blažek bývalý reprezentant

legenda Sparty Jak zápas dopadne? Spartě věřím nejvíc za pět let „Moc se těším – protože půjde o normální derby s lidmi na tribunách. Vždycky věřím Spartě a v neděli jí budu od roku 2016 věřit víc než kdy jindy. Důvodem je rozpoložení obou mužstev. Sparťané v Evropské lize uhráli super výsledek s Rangers, zato Slavii se moc nedařilo s Feyenoordem. Má trochu problémy v obraně, když jsem viděl, v jakém hrála složení.“ Kdo bude mužem večera? Těším se na Mandouse a Hložka „Slávistického brankáře Aleše Mandouse jsem hodně sledoval, už když chytal v Olomouci. Říkal jsem si, že je to kluk, který spěje do nějakého většího klubu. Na něj jsem v derby hodně zvědavý. A ze Sparty? Už by se mohl rozstřílet Hložan (Adam Hložek). Má teď období, kdy mu to tam úplně moc nepadá, ale to přijde na každého. Věřím, že smůlu prolomí, třeba už nyní, a rozjede se.“ Jaromír Blažek • Foto Pavel Mazáč SPORT

Vladimír Coufal obránce West Hamu

trojnásobný mistr Česka se Slavií Jak zápas dopadne? Slavia, stále je o kus dál „Derby podle mě samozřejmě vyhraje Slavia. Myslím si, že to tentokrát bude těsnější a výsledek tedy bude 2:1. Sparta se sice zvedá, hraje líbivý fotbal, hlavně směrem dopředu, ale myslím si, že Slavia je před ní pořád o něco dál. Věřím jí, že na Letné znovu vyhraje.“ Kdo bude mužem večera? Nepříjemný Kuchta „Hrozně bych přál Standovi Teclovi, aby nastoupil a derby rozhodl. Je to skvělý kluk a zasloužil by si to. To samé Nico Stanciu – kdyby naskočil na Letné a vstřelil Spartě třeba dva góly, to by si jistě užil. Přál bych mu to. Nicméně si myslím, že mužem zápasu bude Honza Kuchta, který by mohl vstřelit nějaké góly. Má formu, je nepříjemný a jeho způsob hry by mohl na sparťany fungovat.“ Vladimír Coufal se raduje z gólu v dresu Slavie v mistrovské sezoně 2019/2020 • Foto Michal Beránek (Sport)

Vladimír Šmicer bývalý reprezentant

legenda Slavie Jak zápas dopadne? Slavia neprohraje „Slavia dlouho derby neprohrála, takže sparťané budou mít obrovskou motivaci, aby jí sérii překazili a konečně doma vyhráli. Navíc jsou pod tlakem, že potřebují vyhrát, aby se s ní udrželi v tabulce. Budou to mít ale sakra těžké, i když slávisté ve čtvrtek prohráli, pořád jsou v pohodě a na Spartu si věří. Tipuji, že Slavia na Letné neprohraje.“ Kdo bude mužem večera? Kuchta je opět ve formě „Jednoznačně věřím, že by to mohl být Jan Kuchta, protože v poslední době opět hraje ve velké formě, střílí góly a věří si. Myslím si, že by právě on mohl tak těžký zápas, kterým 300. derby bude, nakonec rozhodnout.“ 2007. Štístko Vladimír Šmicer pózuje v dresu Slavie po svém návratu do Česka před ligovým ročníkem 2007/2008. • Foto Archiv Sportu

Ivan Kopecký bývalý trenér české U21

expert deníku Sport Jak zápas dopadne? Sparťané se poučili z Plzně „Kdo dá první gól, vyhraje. Pokud chce vyhrát Slavia, musí vycházet z druhé půle v Rotterdamu. V první propadla. Slávisté jsou na tom fotbalově i kombinačně lépe než rival a něco mi říká, že neprohrají. Sparta si z dlouhé série bez vítězství v derby nemusí nic dělat, je to minulost. Poučila se z nedávné porážky v Plzni. Slávistům se začíná kvalitativně vyrovnávat a doma nebude bez šance.“ Kdo bude mužem večera? Stanciu se může vyhecovat „Hvězda derby? Na první dobrou mě napadá slávistický útočník Kuchta. Umí být hodně nepříjemný a v posledních dvou ligových zápasech vstřelil tři góly. Pak je tu třeba Stanciu, jemuž nevyšel Feyenoord, ovšem teď se může dokonale vyhecovat. Perfektně připravený určitě bude i sparťanský Hložek: gól po dlouhé době a navíc v derby bych mu přál, stopeři s ním budou mít co dělat.“ Ivan Kopecký, bývalý trenér a expert deníku Sport • Foto Repro Polar

Ladislav Vízek olympijský vítěz 1980

glosátor deníku Sport Jak zápas dopadne? Sparta bude klást větší odpor „Víc věřím Slavii, ale jestli opět postaví Standu Tecla, tak má šanci i Sparta. Teď vážně… Po dlouhé době by Sparta měla klást větší odpor. Hodně bude záležet, jak se Jindřich Trpišovský trefí do sestavy. Pocitově se mi zdá Slavia pořád silnější. Derby bude mít grády. Vyprodaný stadion, Spartě jde o hodně, v podstatě musí vyhrát. Říkám si, že by mohla rozhodnout nějaká minela.“ Kdo bude mužem večera? Na Hložka se vždy rád podívám „Zaměřuji se hlavně na útočníky, takže řeknu Adama Hložka. Nejsem nějaký jeho velký fanoušek, přeci jen to je pořád sparťan, které já moc nemusím. Ale jsem zvědavý, jak Spartě v derby pomůže. Přijde mi, že síla Sparty je hodně o Hložkovi. Slavia je válec, všichni její hráči budou hrát nadoraz, prostě mlátička.“ 1980. V reprezentačním dresu získal Ladislav Vízek olympijské zlato z Moskvy. • Foto Archiv deníku Sport

Karel Krejčí bývalý trenér Plzně či české U21 Jak zápas dopadne? Klíč k výhře: bezchybný výkon „Zásadní je jedno číslo: 54 neprohraných ligových zápasů v řadě. Kdo dlouhou šňůru Slavie ukončí, sklidí velkou chválu. Pro Spartu je to výzva, stejně jako víc než pět let bez vítězství v derby. Pokud bude chtít oba pomníky zbourat, bude muset stoprocentně využít domácí prostředí a podat takřka bezchybný výkon. Slávisté se v poslední době zvedají a v lize vylepšili produktivitu.“ Kdo bude mužem večera? Zazářit můžou mladíci „Mám radost z kluků, kteří prošli mojí dvacítkou a jednadvacítkou, a věřím, že se prosadí i v derby. Mimořádní hráči rostou z Hložka nebo Wiesnera, jehož brzdily zdravotní trable, ale teď je nahoře. Mrzí mě zranění Krejčího mladšího či slabší vytížení Karabce, ve Slavii je v podobné pozici Lingr. Pokud v derby dostanou prostor, můžou být vidět. Těším se i na hvězdnou slávistickou ofenzivu: na Letné může rozhodnout víc hráčů v čele s Kuchtou či Schranzem.“ Karel Krejčí • Foto Pavel Mazáč (Sport)