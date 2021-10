Liga očima fanoušků: Zraněná Slavia. Almási? Lepší jen Baroš a Svěrkoš

Sparta nebyla fotbalově dobrá, ale musíme uznat, že Slavia taky ne. Smutný příběh zažil Ousou, který vůbec nehrál špatně, ale po brzké červené musel do sprch a Sparta pak vstřelila jediný gól. Z obou mužstev bych asi vychválil jen Haraslína, ale je sparťan, tak to nechám. Pro Slavii jsou daleko horší zprávy o zraněních. Nově může být mimo až šest měsíců kapitán týmu Jan Bořil. Přemýšlím, kdy se ta smůla zastaví?

V uplynulých dnech se neudálo pro slávisty moc pozitivního. Prohra s Feyenoordem by tolik nebolela, kdyby si nás nevodili v prvním poločase jak ve školce. Druhá půle zápasu však ukázala, že bychom v dobré konstelaci mohli doma klidně i vyhrát. Následovalo derby, které fanouškovská srdce bolelo ještě více. Ani prohra s odvěkým rivalem není nic pozitivního. Sparta ukončila vítěznou šňůru sešívaných a po pěti a půl letech zvítězila. Jak už to bývá, derby neposkytlo kvalitní fotbal. Množství faulů a asi i nervozita aktérů ukázaly odvrácenou tvář kopané.

SPARTA PRAHA: Tentokrát jsme byli opravdu lepší

Přestože byl začátek derby vpravdě hororový, pokračování nás odměnilo zaslouženým vítězstvím. Začalo to rukou Schranze, správně neodpískanou, následovaly tři (!) velké příležitosti Slavie, naštěstí nevyužité. My jsme stačili oplácet dvěma velkými šancemi. Pomyslné slunce nás osvítilo až ve 41. minutě, kdy do té doby dobře hrající stoper Ousou (první žlutou nepočítám), skočil na vějičku Haraslínovi a lidově řečeno ho sundal.

Ještě více se rozzářilo, když po faulu padlý hrdina proměnil trestný kop v první gól ve Spartě. Kdo říká, že to byl vlastenec, nemá pravdu. Ani Tvrdík by to netvrdil. Druhý poločas byl vyloučením logicky ovlivněn. Šance, které si Sparta vypracovala, zůstaly nevyužity. Zde je potřeba vztyčit varovný prst, příště by se to nemuselo vyplatit.

Například ve Skotsku – a tam nesmíme prohrát! Jinak dýmovnice, od „takyfanoušků“ ukrytých v davu, byly zcela nesmyslné. Naopak reakce těch slušných na nástup a výkon Plavšiče nevadila. Peníze snad ani ve fotbale nejsou vše...

MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE