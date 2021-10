Jarošík hecuje ztrápené Teplice: Čekal jsem, že se Plzeň rozsype

Plzeňští fotbalisté slaví první branku do sítě Plzně • Sport

Když se na Stínadlech naposledy měnil trenér, vyfasovali „skláři“ záhy od Plzně sedm branek. Tentokrát se však něčeho podobného Jiří Jarošík neobává. Vedoucí tým ligy v neděli (16.00) přivítá doma na severu Čech a nikoliv na plzeňském popravišti. A to bývá trochu jiný příběh. Z posledních pěti zápasů tam Západočeši vyhráli jen dva. „Chci, aby se hráči ukázali, zda s nimi můžeme jít do boje o záchranu v lize,“ hecuje předposlední celek tabulky trenér Jarošík.

K optimismu je však v lázeňském městě daleko. Obzvlášť poté, co Teplice při Jarošíkově premiéře padly na Slovácku 2:3. „V současné chvíli jsme se s nimi nemohli poměřovat,“ ví jeden z nejmladších trenérů na prvoligové scéně.

Zítra však do AGC Areny dorazí ještě větší kalibr. Pro někoho nečekaný lídr FORTUNA:LIGY. Až za Plzní jsou v tabulce seřazené Sparta a Slavia.

„Abych se přiznal, v létě jsem čekal, že se Viktorka po nevydařeném vstupu do sezony v evropských pohárech trochu rozsype. Nečekal jsem, že se takto vrátí do hry o titul,“ neskrývá Jarošík překvapení z toho, jak se Viktoria vzchopila a po neúspěchu za humny práskla do bot na domácí scéně.

Po deseti kolech má 27 bodů a skóre 17:8. „V klubu je znát práce Michala Bílka a Pavla Horvátha. Šlape jim to. Výsledky mají skvělé. Viděl jsem asi dva tři zápasy Plzně, a i když herně to občas není ono, vyhrávají. Mají silné individuality, které umí udělat něco navíc. V tom je jejich síla.“

Žlutomodří vymýšlejí, jak obra zaskočit. Zbraní moc nemají. Poslední ligová výhra se datuje k 15. srpnu, kdy na Stínadlech povalili jedním gólem Jablonec. Od té chvíle přišlo období sucha, což ještě před reprezentační pauzou odnesl kouč Radim Kučera.

Nástupci Jarošíkovi nahrává alespoň fakt, že doma Teplice umí Plzeň potrápit. Z posledních pěti duelů na severu ovládl favorit pouze dva. „To je dobrá psychická vzpruha. Nechceme se vzdát už před zápasem. Hrajeme doma, musíme být odhodlaní, důrazní a bojovní,“ velí Jarošík.

Ten se v Uherském Hradišti uvedl comebackem Jana Rezka, který v létě oficiálně ukončil vrcholovou kariéru a měl předávat zkušenosti v třetiligové rezervě. Ovšem téměř čtyřicetiletá ikona na Moravě otevřela skóre pohotovým zakončením. Nyní se nabízí, aby jej Teplice využily i proti starým známým ze západu Čech.

S trenérem Michalem Bílkem oslavil Jan Rezek double ve Spartě (2006/07). S asistentem Pavlem Horváthem pak oba putovali do Plzně, kde se podíleli na vzniku zlaté éry tamního fotbalu. „Na Slovácku jeden gól a teď že by dal Réza rovnou hattrick?“ směje se Jarošík.

Posléze ale už vážně doplňuje, že o někdejším reprezentantovi bude muset uvažovat. Jakub Mareš i David Letecký stále neopustili marodku a Matías Succar není v ideální kondici a rozehranosti, aby zvládl tak náročný duel. „Uvidíme, zda do toho půjdeme znovu. Je pravda, že Honza zná Plzeň i její trenéry a mohl by se chtít předvést, ale upřímně doufám, že nebude sám. Že se budou chtít ukázat i ostatní naši hráči,“ apeluje Jarošík na zbytek týmu.

Vzápětí ještě dodává. „Réza má také nějaký věk a na podpoře spoluhráčů je logicky dost závislý.“

