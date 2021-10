Smetana: Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Chyběl nám Almási

Jaké je vaše hodnocení?

„Viděli jsme slušné utkání. Dostali jsme sice brzy gól, darovali jsme ho soupeři, ale měli jsme slušný vstup. Zatřáslo to s námi, ale postupně jsme se dostávali zpět. Byl to vyrovnaný zápas, proti takovým týmům rozhodují malé detaily. V těch jsme nebyli dobří, zaspali jsme. Slovácko určitě vyhrálo zaslouženě, není třeba si nic nalhávat. Bylo maximálně důsledné. Ze hry jsme je nepouštěli do šancí, ale i tak dalo dva góly a ukázalo sílu. Jsou schopni z minima vymáčknout maximum. My jsme se na každou šanci nadřeli, nebyli jsme efektivní jako v minulých zápasech tady. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Stejně jako po Slavii (0:4) teď musíme udělat maximum, abychom byli lepší. Jinak odcházíme se vztyčenou hlavu.“

Lámal se zápas v 66. minutě, kdy Nemanja Kuzmanovič ve velké šanci přestřelil?

„Dá se to tak říct, vypadá to tak. Byly tam pasáže, kdy jsme chodili za obranu. Připravovali jsme se na zápas velmi poctivě, spousta věcí vycházela. Ve středním bloku jsme toho soupeři v defenzivě soupeři moc nedovolili. A v ofenzivě zase hrozili z akcí, jak jsme chtěli. Za to tým chválím. Chtělo to akorát proměnit... Pak tam byla ještě tyčka, měli jsme z toho vytěžit víc. Chyběla kvalita. Možná jsme měli i křídla střídat dřív, ale před druhým inkasovaným gólem jsme byli v zápase. Nechtěli jsme do toho moc sahat.“

Ukázalo se, že hodně chyběl Ladislav Almási...

„Po Liberci jsem říkal, že si musíme poradit bez něho, ale ukázalo se... Jirka Klíma sice odehrál asi nejlepší zápas za Baník, rval se, pracoval. Hrál velmi dobře. Většinou se však rozhoduje v posledních dvaceti až třiceti minutách a určitě by byl rozdíl, kdybychom si mohli pomoct ještě Lacem nebo naopak Klímičem na dostřídání. Nebo Kuzmou. Síla a tlak by byly jiné. Chtěli jsme to zvládnout i bez něho, musíme si poradit. Ostatní týmy taky mají absence, ale chyběl nám.“

Když jste mluvil o bitvě a válce, myslel jste to tak, že se můžete dostat na úroveň Slovácka a konkurovat Spartě, Slavii, Plzni ze čtvrtého místa?

„Strašně těžká otázka... Myslím, že tento výkon byl možná odpovědí, pokud to tak skromně mohu říct.“ (úsměv)

Co tedy z vašeho pohledu chybí do té úplné špice?

„Utkání to přesně ukázalo. Byli jsme schopni ustrážit Slovácko, které sice hrálo výborně, ale nevybavuju si gólové šance. To je dobrá vizitka. Na druhou stranu jsme nedali gól ze hry, nebyli efektivní. A nemůžeme takovými lacinými brankami dostat soupeře dvakrát do vedení. Prací Slovácko se to tentokrát naklonilo k nim, za týden by se to třeba naklonilo k nám. Odehráli jsme slušnou partii, měli jsme na výhru, nakonec odcházíme poraženi.“

Ale ne zdrceni.

„Jsme na dobré cestě, věřím jí. Nemáme důvod z ní uhýbat. Jdeme dále pracovat, abychom byli lepší. Hře mezi šestnáctkami opravdu nemám moc vytknout.“

Vytknete druhý gól, kdy vás přeskočil 170 centimetrů vysoký Jan Navrátil?

„Samozřejmě, je to o osobní zodpovědnosti a důslednosti. Takovou situaci bychom měli zvládnout uhrát. Celotýdenní práci a přípravu jsme si sami zkazili. Obrovská škoda.“

Uzdravený Jan Juroška nastoupil po šesti měsících v základu a přišel mi velmi aktivní. Co vám?

„Mně se líbil moc. Chovám k němu sympatie, to netajím. Má spoustu aspektů, které ve hře potřebujeme. Dravost, chtíč. Možná to byl trochu risk hodit ho rovnou do zápasu proti tak fyzicky vyspělému a odolnému týmu. Ale Honza s námi trénuje dlouho, i za béčko hrál slušně. Jsem rád, že se mu to vydařilo a zápas zvládl. Přiznávám, že jsem ani nečekal, že by v takové intenzitě vydržel tak dlouho. O něčem to svědčí. To samé můžu říct o Jánym (Adamu Jánošovi), který hrál taky po delší době. Dostal se do toho a patřil k těm lepším. Oba nám pomohli.“