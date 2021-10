Každého baví dávat góly, škoda neudržené nuly, řekl sparťan Wiesner

Ideální reakce po reprezentačním srazu?

„Bylo to náročné utkání, ale jsme rádi, že jsme si odvezli tři body a dali tolik gólů. Je škoda, že se nám nepovedlo udržet čisté konto, ale jsme rádi hlavně za ty tři body.

Pardubice jsou nepříjemným soupeřem, v Ďolíčku se Spartě nehraje snadno, ale na první pohled se zdálo, že máte celou dobu utkání pod kontrolou?

„V prvním poločase určitě, to jsme dominovali, byli jsme silní na míči. Ve druhém na nás vlétli, ale poradili jsme si s tím. Myslím si, že jsme si tento zápas dost užili. Vždycky je to výhoda, když můžete útočit, když tam na to máte prostor. Každého baví dávat góly, takže si to užívám a samozřejmě mi to vyhovuje.“

O půli jste vedli o tři branky, tedy o gól výrazněji než v minulé sezoně (2:2). Ale stejně – neměli jste v hlavě poslední zápas s Pardubicemi ve chvíli, kdy se jim povedlo snížit?

„Ani ne, ale díkybohu za to, že jsme hned dali na 4:1 a už jsme si to pohlídali.“

Druhý gól jste vstřelil vy přímo pod víko. Přiznejte, mířil jste tam?

„Jasně! Ne, Peša mi to tam krásně dal, já vystřelil na přední. Ale nečekal jsem, že to tam až takhle zapadne. Jsem za to strašně rád.“

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 2:4. Přestřelku opanoval Minčev dvěma góly a asistencí