Rakovan: Penalta je psychologická hra. Chtěli jsme hlavně udržet nulu

Jaký byl návrat do brány po dvou zápasech?

„Vychytaná nula, takže pozitivní, ale pokud jde o hru, máme na čem pracovat. Byl to klasický zápas, v kterém jsme chtěli udržet čisté konto, od toho se náš projev odvíjel. Chci poděkovat klukům, že jsme to zmákli, snad nám to pomůže do dalších zápasů.“

Nulu Zlín udržel po skutečně dlouhé době…

„Naposledy se nám to povedlo v Liberci, gólů, které jsme pak inkasovali, bylo strašně moc. O to víc si toho musíme vážit a navázat na to v dalších těžkých zápasech. Tenhle duel byl o hlavě. Bohužel předvedená hra se nedala nějak hodnotit, protože to byl zápas, v němž jsme chtěli hlavně neinkasovat. Zvlášť druhá půle byla z naší strany hodně nervózní.“

Zažil jste někdy zápas, v němž by jediná střela soupeře na bránu byla penalta?

„Moc jich nebylo, většinou to byly tyto o šest bodů. Vyhrocené, rozhoduje v nich jedna situace. Buď to chytíš, nebo ne, tentokrát se mi to podařilo.“

Věděl jste, jak Cadu penalty kope?

„Nevěděl jsem, vůbec. Věděl jsem jen, že čeká na pohyb gólmana, takže jsem stál do poslední chvíle. Myslel si, že tipnu stranu, to ho možná rozhodilo.“

Pomohla vám dlouhá prodleva před penaltou?

„Je to individuální, hráč proti hráči, psychologická hra. Exekutor to má vždycky těžší, já můžu jen získat. O to víc jsem rád, že se to povedlo.“

