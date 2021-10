Prohra bolí, Sparta předvedla kvalitu. Při šanci mi to sjelo, litoval Suchý

Co k utkání říct? Dobrý výkon, ale body z utkání nejsou...

„Bylo to náročné. Sparta samozřejmě předvedla svoji kvalitu, bylo to o tom, jak dobře vydržíme a jestli budeme kompaktní. Chtěli jsme každopádně zlobit i dopředu. Myslím, že se utkání muselo divákům líbit, alespoň tak jsem to zezadu viděl já, nechtěli jsme být zalezlí v obraně. Potom, ve druhé půli, to k tomu možná sklouzlo, ale… Prohra bolí. Měli jsme šance na gól, nevyužili jsme je a to nás stálo body.“

Koneckonců gól jste měl na kopačce i vy, ale sebral vám ho Florin Nita. Šlo mířit výš, že?

„Dobíhal jsem situaci ve vápně a chtěl jsem to prorvat. Netrefil jsem ale míč čistě, sjelo mi to. Bohužel, kdybych balon čistě trefil, je z toho nejspíš gól. Šance to byla veliká. Jak už jsem říkal, stálo nás to body.“

Jsou pro vás, jakožto odchovance Slavie, zápasy se Spartou i po letech speciální?

„Určitě, pro mě jako pro slávistu, který byl tak vychovávaný odmalička, je Sparta pořád obrovská motivace a velký rival. Bylo to tak vždycky a nic se nemění. Na Letné je to pro mě pokaždé speciální zápas a chtěl jsem ho vyhrát. Doufám, že příště už Spartu obereme o body.“

Sparta - Mladá Boleslav: Hložek v posledních vteřinách z dorážky rozhodl! 1:0