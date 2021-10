Padesátník Kopic. Mezi góly bomba i dloubáček, na jubileum čekal dlouho

Byl srpen roku 2011. Jablonec měl na svém stadionu dostaveníčko s Bohemians. V základní sestavě se objevil jistý Jan Kopic, jednadvacetiletý kluk, jenž se ještě celkem nedávno sbíral z onemocnění mononukleózou. V osmnácté minutě si letní posila z Čáslavi naštelovala míč na pravačku. Bum! První ligová branka byla na světě.

Od té doby jich přišlo ještě devětačtyřicet. Dalších dvaadvacet v Jablonci. Po přestupu do Plzně ještě sedmadvacet k tomu. Celkem padesát.

Nejúrodnější etapu prožil v poslední sezoně na severu Čech. V ročníku 2014/15 vypustil Kopic do sítě osm přesných střel, čímž si vynutil zájem Viktorie. Nejhezčí góly pak trefil právě v jejím dresu. Z padesátky deník Sport vybírá tri velmi snadno zapamatovatelné.

Číslo jedna má gól proti Brnu ve čtvrté titulové sezoně Plzně (2015/16). Favorit se v poháru nečekaně soužil v domácím prostředí, když v osmdesáté minutě za stavu 1:1 nastala velká Kopicova chvíle. Proklestil si cestu mezi stopery, vnikl do vápna, proti němu vyrazil gólman Dušan Melichárek. Panika střelce? Nic. Jen chladnokrevnost. Levačkou naznačil jednu střelu, pak druhou a až napotřetí dloubl balon přes brankáře, s pomocí zadní tyče zařídil výhru 2:1 a postup. „Adrenalin na střídačce stoupal, naštěstí to Honza udělal parádně,“ pravil tehdejší kouč Plzně Karel Krejčí.

Další gól, který mají v paměti plzeňští fanoušci, vstřelil Kopic v Ostravě. Či spíše zakroutil. V sezoně 2018/19 se hrál skvělý zápas s kupou šancí. Čarovali brankáři. Na konci prvního poločasu padla jediná branka utkání. Desítka Viktorie si vzala balon, navedla si ho blíže ke středu a dokonalým obstřelem z dvaadvaceti metrů donutila Jana Laštůvku je nečinně přihlížet. „Snažil jsem se obstřelit hráče. A že z toho spadl takový gól… Jsem za něj šťastný. Dobře bylo, že mi to Limba dal a kluci mi tam odtáhli obránce. Ti se zatáhli a já tam měl docela hodně prostoru. Otevřelo se to přede mnou, tak jsem to zkusil,“ popisoval.

Baník - Plzeň: Kopic se trefil nádherně a zpražil ostravský stadion - 1:0!

A konečně laskomina číslo tři. Kopic ji naservíroval o sezonu později. V divokém zápase za smírného stavu 2:2 s Jabloncem napřáhl někde z pětadvaceti metrů a neskutečnou bombou trefil vingl. Absolutní paráda. Dokonalá poprava bývalého klubu. „Trochu to zaplavalo, což zmátlo gólmana,“ vysvětloval.

Plzeň - Jablonec: Krásná pumelice Kopice otáčí skóre, 3:2!

Když loni v září skóroval proti Brnu, dostal se na osmačtyřicet branek, a naplánoval si, že padesátigólovou metu dosáhne ještě před Vánocemi. Jenže pár zápasů střelecky mlčel, pak se zranil. Na další úder(y) proto čekal až do neděle. „Nakonec jsem si musel rok počkat, takže teď už si nic plánovat určitě nebudu,“ rozesmál se.

Metu padesát si však i přes menší trable může v klidu odškrtnout.

Bilance Jana Kopice Plzeň Jablonec Zápasy 152 115 Minuty 11 104 9 004 Góly 27 23

Vítězné góly: 16

Průměr na zápas: 0,19

Minuty na gól: 402

Podíl penalt: 0,0%