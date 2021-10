Liga očima fanoušků: Slávisti, vstávat! Další kapitola pohádky o Nitovi

Slávistická děkovačka po remíze 2:2 v Českých Budějovicích • FOTO: Michal Beránek / Sport Další ligové kolo je za námi, tentokrát dvanácté. Zatímco Baník svůj zápas kvůli koronaviru v týmu Karviné nehrál a soustředí se na pohár proti Hradci a víkendový šlágr se Spartou, Slavia ztratila v Českých Budějovicích. Na druhém břehu Vltavy zase velebí brankáře Florina Nitu, který Letenské opět zachraňoval. Plzeň si zastřílela a je třeba ji začít brát na čele tabulky vážně. Více se dozvíte v další lize očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Takový fotbal ne. Slávisti, vstávejte! Slávistická mašina se zadrhla a po dlouhých měsících je prostor kritizovat. Z pohledu fanoušků a přístupu na stadion se odehrála dvě rozdílná utkání. Do Izraele se prakticky nedalo dostat, málokdo si asi mohl dovolit sedmidenní karanténu. Nicméně pár příznivců se našlo. V Budějovicích mají slávisty rádi a vyhradili jim nejen hostující sektor, ale také mnoho sousedních míst. Proto se na zápas dostalo mnoho stovek sešívaných. Pohled na obě utkání byl opravdu tristní. Ztratit body s Haifou je ostuda, navíc korunovaná strašidelným výkonem. Chyběla, chuť a energie. Snad nikdo nechtěl vyhrát. Čekal jsem, že si spravíme náladu v Budějovicích, když jsme prohrávali 0:2, nevěřil jsem, že uhrajeme jediný bod. Sám jsem tu upozorňoval, že máme hodně hráčů zraněných, ale když se člověk podívá na jména v základních sestavách obou zápasů, opravdu by tým neměl hrát takový fotbal. Při vší úctě k soupeřům. To, že v Budějovicích nepřišli na děkovačku všichni hráči, by se opravdu stávat nemělo. Takže, sešívky, vstávat! DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Pohádka O Florinovi, další kapitola Žil byl, v sousedství s všemocným hrabětem Drákulou... A tak by mohla pohádka skončit. To však pouze tehdy, pokud bychom nehráli s Boleslaví! A tak se odehrálo pokračování, protože to, co náš brankář předváděl, ale hlavně zachránil, to se jen tak nevidí! Víme, že na čáře je vynikající, to nedávno ocenil také brankář Neuer. V duchu se Florinovi omlouvám, že ho někdy kritizuji za hru nohama. Ne vše se nám ale zcela dařilo, že by důsledek Lyonu? On totiž v zápase s Nice taky dostal v závěru tři kousky, přestože vedl 2:0. Alespoň kluci francouzští poznali, jak to bolí. Tak se asi také museli cítit boleslavští hráči, patří jim absolutorium za hru a snahu. Mrzí zranění Čelůstky, snad nebude vážné. Dávid Hancko by se zase stěhoval z levé strany na stopera, což jak víme, mu sedí více. Srdce mně poskočilo radostí, když dal branku Adam Hložek, jak jinak než zase bombou, která málem protrhla síť. Prostě to má v noze! Půl gólu však patří Pulkrabovi s Peškem. Ještě aby Karabec šlápl do pedálů a nemusíme se bát nikoho! MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ Důchodce

VIKTORIA PLZEŇ Čím silnější soupeř, tím lepší výkon Tak fajn, první ze zápasů pravdy je za námi. Přijel Jablonec, docela jsem z něj měl strach. Jak vidno, vcelku zbytečně. Čekal jsem od něj větší odpor, ale vypadali jako žáčci. Jejich bránění, to bych zvládl i já, takhle jenom stínovat... Nijak to nesnižuje výkon našich. Bylo zřejmě vidět, že čím papírově silnější soupeř, tím od nás lepší výkon. Napráskat jim bůra, a ještě zahrát pěkně, to tady dlouho nebylo. A tak jsme pořád první a už nás možná berou všichni vážně. Zvlášť když soupeři okolo ztrácejí a ztrácejí, i ta slavná, vychvalovaná, všemi opěvovaná Slavia klopýtá jako chromý oslík. Hele, snad se nezvedne v neděli proti nám. Pokud vydržíme, máme po delší době šanci v chrámu zla a drahoty něco uhrát. Jestli se tam vypravím? Zatím nejsem rozhodnut. Bohužel se tam na nás u vstupu zřejmě vyřádí, což v dnešní době není nic těžkého. Takže uvidíme. Čest královně Viktorce, celý covid z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Nejdřív porazit Hradec a pak Spartu! Derby hornických měst se bohužel nekonalo. Příčinou byla nákaza některých Karvinských covidem. Zatímco Baník hrát chtěl, Karviná určitě neměla kam spěchat. Vůbec. Mají i dost hráčů zraněných, do toho nový impuls a motivátor v podobě trenéra Paníka, který kvůli nákaze nemohl být týmu k dispozici. Dnes nás čeká v poháru Hradec. Pokud to myslíme s Evropou vážně, musíme přes Votroky postoupit – a je jedno jak. Cesta do evropských pohárů je přes ten český pořád ta nejjednodušší. V neděli si to rozdáme se Spartou. Mohli bychom využít její náročný program, na který nejsou za poslední dobu zvyklí. I přes veškerá nesmyslná omezení, testy pro fanoušky a tak věřím, že bude stadion ve vyhnanství slušně zaplněný (o vyprodaném za současných totalitních podmínek nelze vůbec uvažovat) a dovedeme mančaft ke třem bodům. A k nim je třeba top výkon hráčů s maximálním nasazením. Je třeba připomenout našemu trenéru Vrbovi, kdo jsou nejlepší fans v republice a že se v Ostravě hraje každému těžce. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje