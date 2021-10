Slovácko už myslí na přestavbu. Rozprodej nehrozí, co kouč Svědík?

Je ti pod třicet let? Do obrany nelez! S malou nadsázkou…Každopádně platí, že Slovácko má vyzrálý kádr, z mladíků pravidelně naskakuje pouze záložník Michal Kohút (21). Nutná přestavba se blíží. „Musíme si s tím umět poradit, ostatně jako vždycky. Už mnohokrát nám bylo podsouváno, co máme nebo nemáme,“ reagoval stručně Petr Pojezný, výkonný ředitel klubu.

Kouč Martin Svědík byl angažován pro úspěch áčka. Práce se mu daří. Jenže budoucnost je v mladých a generačních talentů ve Slovácku moc nenajdete. Příslibem je útočník Filip Vecheta (18), jenž podepsal nový kontrakt. Šance dostává slovenský krajní bek Michal Tomič (22). Pak už moc není kde brát. Kvalita střední a starší generace má jasně navrch. „Ale je pravda i to, že musíme hledat náhrady,“ připustil Svědík.

Když trenér skládá sestavu, nestuduje datum narození na registračce. Sází na ty nejlepší, bez ohledu na věk. Na sílu nikoho na hřiště dávat nebude. Proto i Vechetovi dávkuje minuty obezřetně. „V zápase jsou čtyři pět starších hráčů. Nehraje jich osm nebo deset,“ zdůraznil.

Taky platí, že do nejmenšího ligového sídla se špičkoví borci nehrnou. Navzdory výkonnostnímu progresu mužstva. „Nikdo nevidí, jaký je problém sem přivést hráče. O tom ví své i Baník, Zlín,“ podotkl. „Petržela a Kadlec tady vyrůstali, vrátili se do známého prostředí. To je něco jiného. Je to otázka ekonomiky. My si nemůžeme dovolit kupovat drahé fotbalisty. Tudy pro tento klub cesta nevede. Naopak musíme dobré hráče draze prodávat,“ dodal kouč.

V zimě by k tomu dojít nemělo. Jedině že by přiletěla na Lukáše Sadílka či Marka Havlíka opravdu speciální nabídka, navíc z ciziny. Ví se, že šéf Pojezný nemíní prodávat opory do srovnatelných českých klubů. A není pravděpodobné, aby do nich investovaly Sparta se Slavií.

Zatímco se Sadílkem už došlo k prodloužení spolupráce, jednání s jeho velkým kamarádem Havlíkem se teprve rozběhla. „Věřím, že se Marek rozhodne správně,“ řekl k tomu ředitel. Zůstat by měl nejlepší střelec Václav Jurečka.

Pojezný má jasno v tom, co Svědíkův soubor dovedlo na špici tabulky. „Pracovitost a cílevědomost lidí na všech pozicích v klubu,“ vypíchl s tím, že nejbližším cílem je udržet pozici v elitní šestce. Umí si však představit, že by tým až do finiše držel bodově krok s tuzemskými giganty? „Popravdě řečeno velmi těžko, ale když se nás bude držet zdraví a štěstí tak ano.“

Pomoct by k tomu měl i polepšený útočník Rigino Cicilia, jehož odchod byl po několika disciplinárních prohřešcích na spadnutí. „Bylo za pět minut dvanáct,“ uvedl Pojezný k „reinkarnaci“ nizozemského dlouhána, autora sobotní vítězné trefy proti Bohemians.

Dá se očekávat, že klub využije opci a po sezoně koupí z Liberce brankáře Filipa Nguyena. „Pokud si udrží kvalitu, kterou ukazuje, uděláme to,“ potvrdil Sportu Pojezný, jenž věří i v setrvání kouče. Ten měl v létě laso z polské Wisly Krakov a odchodu se nebránil. Navíc už byla v průběhu podzimu aktivována výstupní klauzule v jeho smlouvě. Pokud se najde vážný zájemce, vysolí pár milionů a Svědík kývne, strůjce slováckého „zázraku“ bude volný. „Přeji si, aby zůstal a měl nadále u nás motivaci jít krok za krokem dál a dál,“ prohlásil ředitel.

Třicátníci v kádru

Milan Petržela, záložník, 38

Michal Kadlec, obránce, 36

Jan Kalabiška, obránce, 34

Petr Reinberk, obránce, 32

Josef Divíšek, obránce, 31

Jan Navrátil, záložník, 31

Stanislav Hofmann, obránce, 31

Pavol Bajza, brankář, 30

Patrik Šimko, obránce, 30

Vlastimil Daníček, záložník, 30

střelci týmu

6 Václav Jurečka

3 Milan Petržela

2 Michal Kohút

2 Petr Reinberk

1 Jan Kalabiška

1 Stanislav Hofmann

1 Rigino Cicilia

1 Marek Havlík

1 Vlastimil Daníček

1 Daniel Holzer

1 Daniel Mareček

1 Filip Vecheta

1 Lukáš Sadílek