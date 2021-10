Jarolím po vyhrané přestřelce s Hradcem: Usmálo se na nás štěstí

Devět bodů z dvanácti možných. Mladá Boleslav má za sebou povedený ligový říjen: šla do něj z dvanáctého místa, teď je sedmá. V týdnu navíc postoupila přes Plzeň do čtvrtfinále MOL Cupu. Parta z města automobilů završila úspěšný měsíc vítěznou přestřelkou 3:2 s Hradcem Králové. „Ceníme si, že jsme porazili dalšího nepříjemného soupeře,“ pravil boleslavský trenér Karel Jarolím.

Chválíte svůj tým i za to, že jste ukončili jednu sérii Hradce? V lize předtím prohrál jediný z posledních sedmi zápasů a v pohárovém osmifinále zvítězil na Baníku.

„Navíc s juniorkou… Hradec byl nepříjemný soupeř, což jsme věděli už poté, co jsme se podívali na jeho předchozí zápasy. Možná spoléhal na to, že nám v závěru dojdou síly a bude chtít rozhodnout. Naštěstí se to nepodařilo Hradci, ale nám. A ještě jedna důležitá věc: chyběl nám kapitán Marek Matějovský, který je v trestu. Tentokrát byla naše hra založená na tom, abychom se do ničeho velkého nepouštěli.“

Vážně? Jak to mělo vypadat?

„Takhle: přes střed hřiště jsme chtěli hru maximálně zjednodušit. Snažili jsme se dostávat míče za obranu, případně dobírat druhé balony a pak se snažit hrát kombinačně. V první půli to celkem nebylo špatné, dvakrát jsme se dostali do vedení. Věděli jsme, že Hradec bude nucený hru víc otevřít. Přesto vyrovnal.“

Nezmrazilo vás to, David Douděra čtvrt hodiny před koncem vstřelil vítězný gól.

„Za stavu 2:2 to vypadalo, že zápas může skončit i remízou, ale štěstí se usmálo na nás a Douděra dokázal svoji druhou šanci proměnit. Dostal dobrý míč od Dancáka a poradil si s tím výborně.“

A jak se vám líbil záložník Michal Hlavatý, jenž zaskakoval za potrestaného režiséra Marka Matějovského?

„Střídal lepší momenty s horšími. Myslím, že se některé situace daly řešit přesněji tak, abychom o míč nepřišli. Michal je nesmírně pracovitý, obsáhne velký prostor. Z tohoto pohledu si myslím, že byl platný. Stejně jako zaskakující kapitán, stoper Marek Suchý. V týdnu odehrál velice kvalitní pohárový zápas proti Plzni – a i po dnešku říkám: zaplaťpánbůh, že ho tady máme.“