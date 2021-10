Bílek: Chování Krmenčíka? Jeho svědomí. Červené karty neviděl

Ani on nedovedl Plzeň k výhře v Edenu nad Slavií, Západočeši odjeli domů po vypjaté řeži s porážkou 0:2 a třemi vyloučenými hráči. „Bohužel jsem neviděl ani jeden zákrok, za který byla červená karta. Teď je pro mě těžké se k tomu vyjádřit,“ prohodil trenér Plzně Michal Bílek. Své mužstvo pochválil za práci v defenzivě, chování bývalého hráče Viktorie Michaela Krmenčíka, který dal druhý gól vítězů a v závěru se dostal do konfliktu s plzeňskými hráči, nechtěl komentovat. „To je jeho svědomí,“ řekl kouč.

Náročné utkání, že?

„Nevyvíjelo se pro nás dobře, dostali jsme brzy červenou kartu. Pak jsme se soustředili na defenzivu, za to musím hráče pochválit. V defenzivě jsme hráli velmi dobře, Slavii jsme nepouštěli do brankových příležitostí ani do střel. Vydrželi jsme to dlouho, prvním gólem se nám to zkomplikovalo. Pak přišlo druhé vyloučení a bylo už těžké s tím něco udělat.“

Co jste říkal první červené kartě pro Radima Řezníka? Byla podle vás oprávněná?

„Bohužel jsem neviděl ani jeden zákrok, za který byla červená karta. Teď je pro mě těžké se k tomu vyjádřit.“

Ovšem po vyloučení Jhona Mosquery, který dostal červenou kartu jako třetí po dvou žlutých, jste vypadal hodně nespokojeně. Cítil jste křivdu?

„Nezdálo se mi to jako zákrok, za který by měla být karta. U naší lavičky třeba trefil Ekpai do hlavy Mosqueru a nepískal se ani faul. Ale nevím. Jak jsem už řekl, nemůžu se k červeným kartám vyjádřit.“

Slavia - Plzeň: Třetí červená pro hosty, končí i Mosquera! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jaká byla podle vás úroveň celého utkání?

„Odvíjela se od prvního vyloučení. Soustředili jsme se pak na defenzivu, věděli jsme, že Slavia je silná. Dlouho nám to vycházelo, věřili jsme, že jsme schopní z nějaké standardky nebo brejku něco vytěžit. Na to, jak se utkání vyvíjelo, předvedli kluci do defenzivy velmi dobrý výkon.“

Michael Krmenčík se dostal do roztržky s vašimi hráči. Co jste říkal jeho chování?

„To je jeho svědomí.“

Slavia - Plzeň: Krmenčík se trefil proti svým a pojistil výhru, 2:0

Slavia - Plzeň: Pernica si počíhal na Plavšičův kotník, hosté v devíti! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné