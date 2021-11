Asistent Řehák: Rasismus odmítám. Slavia nechápe Mosquerovu reakci

„Tenhle hlupák mi řekl opice,“ zveřejnil na Instagramu fotografii slávistického asistenta Pavla Řeháka fotbalista Plzně Jhon Mosquera, který byl v závěru utkání třetím vyloučeným hráčem Viktorie. „Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože to bych mu rozbil obličej,“ rozčiloval se. O několik desítek minut později příspěvek zmizel, objevují se informace, že jej smazal na základě svých pravidel přímo Instagram.

Slavia - Plzeň: Třetí červená pro hosty, končí i Mosquera! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Den po utkání vydala Viktoria prohlášení, že plně stojí za svým hráčem, kterému důvěřuje, a žádá po Slavii, aby incident prošetřila a případného viníka tvrdě potrestala. „Porážku na hřišti přijímáme, jednání tohoto typu však tolerovat ani tiše přejít nehodláme,“ zdůraznila Plzeň.

Slavia v úterý dopoledne zveřejnila doslovné osobní vyjádření Pavla Řeháka. „Se vší rozhodností odmítám nařčení z rasismu, které vůči mé osobě vznesl plzeňský hráč Jhon Mosquera,“ stojí v úvodu promluvy asistenta trenéra Slavie.

Řehák odmítá, že by Mosqueru označil slovem „monkey“ nebo nějakým jiným výrazem, který by mohl vyvolat jakýkoliv rasistický dojem či měl rasistický podtext. „V průběhu hráčské kariéry jsem působil několik let v zahraničí, mezi hráči a trenéry jiných národností a různých kultur mám mnoho celoživotních přátel, nejsem rasista a rasismus odsuzuji,“ podotkl Řehák.

„Pokud Jhon Mosquera tvrdí ve svém příspěvku na Instagramu, který stáhl několik minut po jeho zveřejnění, že jsem ho označil slovem „monkey“, tak bohužel lže. Neudělal jsem to, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca 15 metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by takovýto můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí,“ upozornil Řehák.

Ten také uvedl, že pokud Mosquera nebo kdokoliv jiný bude nadále tvrdit, že se během utkání Slavie s Plzní dopustil jakékoliv rasistické urážky, je připraven se bránit soudní cestou. Má za to, že takové nařčení poškozuje jeho i rodinu.

Slavia nabídla plzeňskému klubu možnost zřízení společného týmu právníků a expertů, který by situaci vyšetřil. „V případě potvrzení tohoto velmi vážného obvinění jsme připraveni přistoupit k exemplárnímu řešení vycházejícího z principu nulové tolerance k rasismu v klubu,“ napsalo vedení Slavie v úterý večer na webu.

Pražští funkcionáři se podivili, proč Mosquera nereagoval na urážku hned. „Nerozumíme tomu, proč ji nezmínil ve chvíli, kdy podával ruku trenérovi Jindřichu Trpišovskému ani rozhodčímu, u kterého se při odchodu dlouze zastavil. O poskytnutí záběrů požádáme O2 (TV) a oslovíme další svědky této události,“ uvedla Slavia.

Připomněla zároveň, že Mosquera rozhodčímu naznačoval, že zápas byl zkorumpovaný. „Toto ničím nepodložené obvinění je v kontrastu s rozhodnutím Komise rozhodčích, která jednomyslně potvrdila správnost chování rozhodčích v celém zápasu i oprávněné udělení tří červených karet,“ doplnil pražský klub.

Kompletní vyjádření Slavie k utkání s Plzní

Zápas SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň, dvou nejlepších celků posledních deseti let v české fotbalové soutěži, měl být jedním z vrcholů podzimní fotbalové sezony. Utkání bohužel nebylo oslavou a radostí z fotbalu. Dlouhodobě bojujeme za ochranu zdraví hráčů a vystupujeme proti surové a nebezpečné hře. Po proběhlém zápase považujeme za štěstí, že ho naši hráči dokončili ve zdraví a v pořádku. Chtěli bychom týmu poděkovat za to, že se nenechal strhnout vypjatou atmosférou ke stejně nebezpečnému způsobu hry. FC Viktoria Plzeň označila chování některých členů našeho realizačního týmu v průběhu celého zápasu za absolutně nedůstojné. Obecně zcela souhlasíme s tím, že je potřeba zvýšit také kulturu a respekt ve vzájemném chování realizačních týmů. Jsme připraveni začít u sebe a přijmeme k tomu adekvátní opatření. Dovolili bychom si však upozornit na jeden ze základních principů přírodních věd a poznávání světa, kterým je princip příčiny a následku neboli také princip kauzality. Podle tohoto principu je každá skutečnost, změna, jev či situace něčím zapříčiněna. Prosíme vedení FC Viktoria Plzeň a její tým, aby se příště vyvarovali agresivity a opakovaného ohrožení zdraví našich hráčů, a jménem klubu slibujeme, že se některá společensky nepřijatelná slova vůbec neobjeví. Obvinění z rasismu ze strany hráče Jhona Mosquery bereme velmi vážně, protože podobné chování považujeme za neslučitelné se jménem SK Slavia Praha. Nabízíme FC Viktoria Plzeň možnost zřízení společného týmu právníků a expertů obou stran k důkladnému vyšetření celé situace. V případě potvrzení tohoto velmi vážného obvinění jsme připraveni přistoupit k exemplárnímu řešení vycházejícího z principu nulové tolerance k rasismu v klubu. V této souvislosti bychom však rádi uvedli, že první výsledky našeho interního šetření neposkytly jakoukoliv indikaci toho, že by k podobnému jednání mohlo dojít. Samotní představitelé FC Viktoria Plzeň při odjezdu ze stadionu v Edenu uvedli, že pro tvrzení o rasismu nemají žádné důkazy. Je pro nás složitě představitelné, že hráč Jhon Mosquera nereagoval na takto závažnou urážku, ke které mělo dojít v průběhu zápasu, okamžitě po jejím vyslechnutí. Nerozumíme tomu, proč ji nezmínil ve chvíli, kdy podával ruku trenérovi Jindřichu Trpišovskému ani rozhodčímu, u kterého se při odchodu dlouze zastavil. O poskytnutí záběrů požádáme O2 a oslovíme další svědky této události. Při vyšetřování celé situace bohužel musíme vzít v potaz i nepřípustné chování hráče Jhona Mosquery v průběhu druhého poločasu, a to jak ve vztahu k surové a nebezpečné hře, kterou se prezentoval, tak k jeho zastavení u rozhodčího, kterému nepokrytě naznačoval, že zápas byl ze strany rozhodčích zkorumpován. Toto ničím nepodložené obvinění je v kontrastu s rozhodnutím Komise rozhodčích, která jednomyslně potvrdila správnost chování rozhodčích v celém zápasu i oprávněné udělení tří červených karet.