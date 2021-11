Slavia: obrana drží, vepředu kohouti. Rozjetý Krmenčík a uražený Kuchta?

Už je to počtvrté za sebou, co se Slavia - a stoperská dvojice Aiham Ousou-Taras Kačaraba zvlášť - může radovat z udržené nuly. Z prosté nutnosti složené obranné duo, které doplňují beci Oscar Dorley a Alexander Bah, začíná společně s brankářem Alešem Mandousem tvořit jistější a jistější část sestavy. "Sešívaní" byli dřív proslulí pevnou defenzivou, tyhle časy se možná vracejí.

Rozjetý Krmenčík, uražený Kuchta?

Musel si toho všimnout snad i slepý. Dokonce i Jindřich Trpišovský na lavičce velmi opatrně našlapoval a vysvětloval Janu Kuchtovi příští plán. Michael Krmenčík začal řádit na hřišti, konečně otevřel vzdorující Pardubice, jenže už se chystal do hry právě jeho mladší parťák. Jakmile se Krmenčík trefil, Trpišovský musel Kuchtovi vysvětlit, že střídání se odkládá. Kuchta to vzal, zabalil se zase do deky a zase si sedl na zadek. Jenže z dalšího záběru bylo patrné, jak nepříjemná situace to pro něj je, což pak dokázal i později. Dostal se na trávník a po nedotažené nadějné situaci zlostně rozkopal reklamní panel za čarou, ačkoliv zápas byl tou dobou dávno vyřešený...

Pardubice - Slavia: Masopust nachystal Krmenčíkovi úklid do prázdné brány, 0:2!