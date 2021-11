INSIDER: Sparta musí mít emoce! říká Bednář. Slovácko je jako Leicester

Když sám oblékal sparťanský dres, nijak své pocity na hřišti nedusil, vnášel je do výkonu i svého chování na hřišti. A přesně to útočníkovi Romanu Bednářovi chybělo, když viděl bezkrevný výkon svého bývalého týmu a debakl 0:4 na stadionu Slovácka v 15. kole nejvyšší fotbalové soutěže. Ale nejen tehdy. „Sparta je pořád profesorská, za mě je to furt málo. Přizpůsobovat by se neměla, ale v případě hry v české lize to udělat musí,“ naráží v dalším dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER na nutnost vyrovnat se soupeřům v soubojích. Co nynější trenér staršího dorostu Bohemians říká na tažení Slovácka? „Je to pohádka – jako Leicester,“ přirovnává ke slavné jízdě anglického klubu za titulem.

Podle Bednáře nemůže Sparta v tuzemské lize překonat protivníky „jen“ fotbalovostí, ale je nezbytné, aby přidala i bojovnost a dala najevo odhodlání neuhnout.

„Emoce tam musí jednoznačně být,“ vzkazuje kanonýr, jenž nastupoval i za Heart of Midlothian či West Bromwich Albion, ale také zmíněný Leicester. Z hráčů si všímá zvláštně stopera Lukáše Štetiny, který na Slovácku propadl a připomíná stín sebe sama z působení v Dukle. „Říkal jsem si, že takového stopera bychom ve Spartě potřebovali,“ vybavuje si Bednář.

„Je to The Rock, zabiják,“ připomíná muskulaturu slovenského reprezentanta, který by měl budit respekt jako herec a wrestler Dwayne Johnson přezdívaný „Skála“. Jenže tuhle roli Štetina, jemuž se po jiném hromotlukovi říká Hulk, podle Bednáře plnil jen střídavě.

Osminásobný reprezentant pak vysoko oceňuje práci trenéra Slovácka Martina Svědíka. „Tím, jakou práci předvádí, to se Spartou takový šok nebyl. Jsou připraveni na každý zápas, jako by byl jejich poslední,“ říká Bednář. Rozebírá rovněž to, zda Slovácko vydrží nahoře až do konce a dokonce může sahat po titulu. „Najednou cítím, že by tu pohádku i někdo chtěl,“ dodává a vysvětluje, co tím myslí.

LIGOVÝ INSIDER Romana Bednáře

Je v pořádku osa letenského mužstva?

Vrací se Slavia do mistrovské formy?

Začal se kanonýr Krmenčík chovat nesobecky?

Předvedli Bohemians gólovou akci jak z učebnice?

V čem je vzorem trenér „klokanů“ Luděk Klusáček?

Na co ještě má „stovkař“ Milan Škoda?

Jak obstál plzeňský útočník Chorý v roli stopera?

