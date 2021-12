Disciplinárka zahájila řízení s Minářem i Sigmou, Hanákům hrozí dva tresty

Disciplinární komise LFA zahájila řízení s Ladislavem Minářem (jakožto fyzickou osobou), sportovním manažerem Sigmy, za nesportovní chování (vniknutí na hrací plochu a do prostor vymezených družstvům a delegovaným osobám během utkání se Slavií (0:1).

To znamená, že mu podle paragrafu 66 disciplinárního řádu hrozí důtka, zákaz činnosti až na jeden rok, zákaz vstupu na stadion až na pět let, zákaz účasti na všech aktivitách FAČR až na pět let, fotbalově prospěšná činnost či pokuta do 50 tisíc korun.

Vzhledem k dosavadní praxi se ovšem velký trest očekávat nedá.

Disciplinárka rovněž zahájila řízení s olomouckým klubem (jakožto právnickou osobou) za porušení povinností pořádajícího celku.

S trestem tedy může odejít klub i Minář, jasno bude příští čtvrtek odpoledne po dalším zasedání.

To platí i pro Slovan Liberec, jemuž zase hrozí flastr za porušení předpisů z Protokolu opatření LFA v souvislosti c COVID-19 v utkání proti Hradci Králové.