Liga očima fanoušků: Výhry, reakce na odposlechy a pořádně naštvaný klokan

Nejen fotbalem živ je fanoušek. A proto zástupci fotbalových kotlů ve svých sloupcích komentují nejen výkony svých týmů v 18. kole FORTUNA:LIGY, ale také rozpínající se kauzu kolem odposlechů uniklých z policejních spisů. A zatímco čtyři fandové slaví tříbodové zisky, ze zástupce Bohemians ještě evidentně nevyprchal vztek z výprasku na Letné.

SLAVIA PRAHA Nezdá se mi, že hrajeme na dvě strany Úspěch v podobě postupu do jarní fáze Konferenční ligy nám zastínila odposlechová kauza páně Berbra. Části z vyšetřovacího spisu pomalu začaly unikat do médií a zcela logicky se zatím nejvíce dotýkají Slavie. Nejúspěšnější klub posledních let je samozřejmě nejlepší mediální téma. Vůbec nesouhlasím s žádným ovlivňováním zápasů, to rozhodně ne, ale nemyslím, že prozatím vyšly na povrch nějaké zásadní informace. Nicméně když se člověk podívá do historie na Křetínského kabelu a roky po ní, stejně stůj co stůj jak Plzeň, tak Sparta podporovaly Berbra a účastnily se spolupráce s ním v orgánech FAČR. Je to rozhodně zarážející a dlouhodobě akceptované. Slavia dlouhodobě kritizuje Berbra a lidi okolo něj a několik let se snaží změnit poměry v českém fotbale. Nezdá se mi, že by hrála na obě strany. Ale jsme na začátku příběhu a jsem zvědavý, co se ještě vytáhne nejen na Slavii, ale i na ostatní. Slavia ovšem bude vždy víc vidět. Ostravský Baník by mohl vyprávět. Ale za mě, jednoznačně stop korupci a ovlivňování zápasů! DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 2:0. Bah gólem a asistencí vystlal zimní pauzu v čele ligy

SPARTA PRAHA Hložka vyzdvihuju stejně jako Pulkraba Musím tentokrát hráče pochválit za číselné vyjádření naší převahy. Zvláště dva: střelce tří gólů Matěje Pulkraba a stejně tak Adama Hložka, autora tří asistencí. Ze strany některých medií mě mrzí omílání toho, že nestřílí tolik branek jako dříve. Není tajemstvím, že šanci je třeba připravit, a teprve poté proměnit. Takže, Adame, výborně, jsi nejlepší nahrávač ligy a v tom zejména tkví tvůj přínos. To se cení nejen v Česku, ale všude, kde fotbalu trochu rozumí. Zpět k výkonu celého mužstva. Není dobré opájet se chvalozpěvy, protože nám soupeř dovolil opravdu hodně. Zejména bývalých sparťanů v dresu soupeře mi bylo líto. Trenér Brabec si asi na odchodnou také nepředstavoval takový smuteční marš. Opačně, náš trenér využil příznivého vývoje, aby dal příležitost některým mladíkům. Jenom si myslím, že takový Gabriel by si to také zasloužil! Trochu se pletu trenérovi do řemesla, ale jako fandovský postřeh to snad obstojí, když se blíží svátky klidu a míru! A teď na hradecké votroky, bacha na ně! Miloš Kolář. 70 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Bohemians 5:1. Kanonáda na rozloučenou, Pulkrab nasázel hattrick

VIKTORIA PLZEŇ Šlape nám to, i bez gólostroje Konec podzimu se neúprosně blíží a nám stále naštěstí dech nedochází. Přijel k nám Liberec a do naší kapsy se nasypaly další body. Budou třeba, protože se nám bude sezona lámat a zjara se uvidí. Zatím, mimo výjimek, vše šlape. Radim Řezník se už také vrátil, a jestli mu vydrží forma, vykoupí se za ten nesmysl u slátanců. Sice nesypeme branky jako na běžícím pásu, nemáme míč tolik jako dřív, ale nevadí mi to. Jinak tenhle týden vylezly na světlo nějaký další věci ohledně naší ligy. Pominu to, že v našem státě tě „velký bratr“ vidí snad i na haj… Ale pokud by byla pravda, co se píše, tak by se mělo nemilosrdně trestat. I kdyby se to mělo otřít i o nás. Fakt si iluze nedělám, nicméně co je moc, to je moc. Radši budu chodit třeba na třetí ligu, ale čistou, než na humus a špínu v první. Tak, pánové, konejte, jsem zvědav, co z toho vyleze. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! Vláda už snad končí, tak ať je ta nová rozumnější! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Liberec 2:0. Pohodlnou výhru odstartoval Řezník

BANÍK OSTRAVA Teď ještě porazit Slavii… Byl jsem velmi mile překvapený, jak jsme na Pardubice první poločas vletěli. Napadání v rozehrávce a tlak na míč na soupeřově polovině byl z naší strany jako z fotbalové učebnice. Kuzma, Klíma i Almási vepředu prokazují kvalitu a pro trenéra je navíc výhoda, že může tyhle tři v sestavě jakkoliv promíchat, protože zatím to funguje, ať už je z nich na hřišti kdokoliv. Osmatřicet vstřelených branek za osmnáct kol je toho jasným důkazem. Musím zmínit i produktivitu Yiry Sora. Tento mladý talent má za necelých šest set minut tři góly a pět asistencí. To je neskutečná produktivita. Pokud se bude s tímto hráčem dobře pracovat, má potenciál být nejen oporou, ale v budoucnu jej Baník může prodat za slušný balík do zahraničí. Ze tří zápasů máme velmi dobrých sedm bodů. Hlavně v posledních dvou utkáních jsme hráli dobře a teď přijede Slavia. Zápas bude bohužel a nepochopitelně bez plného stadionu, ale i tak věřím, že bychom mohli zvítězit. Už dlouho jsme nikoho z top týmů v lize neporazili. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Pardubice - Baník 0:3. Ostrava si zařádila v Ďolíčku, zářil Kuzmanovič