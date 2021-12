Ustojí Jílek podzim? 22 bodů je málo, ví olomoucký trenér po ztrátě

Dvaadvacet bodů. Pro Olomouc málo. Může to otřást pozicí kouče Václava Jílka, jenž nepřivedl svůj tým ani k výhře nad Zlínem (1:1) a z posledních devíti kol uhrál jediné vítězství? „Nevím, jestli je to na pořadu dne a jak k tomu přistoupí vedení. Neřešili jsme to,“ uvedl trenér Sigmy.

Bod proti Zlínu je málo, že?

„Zase zklamání. Tak jako v Budějovicích. Tedy výsledkové. Proti Zlínu jsme měli ke třem bodům blíž. Ale není potřeba si lhát. Výkon nebyl podle našich představ. Bylo tam dost nepřesností a přechodová fáze obou týmů postrádala kvalitu. Nicméně, my jsme si v první půli vypracovali tři čtyři vyložené příležitosti, abychom utkání rozhodli. Bohužel druhý gól jsme nepřidali a z ojedinělé situace soupeř vyrovnal.“

A vám došel dech.

„Možná měl Zlín i víc útočných závarů a my jsme neměli úplně sílu, abychom s tím zápasem něco udělali. Ani mladí střídající hráči se moc neprosadili. Spíš se to dohrálo na bod, který je pro nás málo. Hráči, kteří jsou dlouhodobě mimo hru, nám chybí. Jediný nachystaný útočník je momentálně Tonda Růsek. Bylo by potřeba mít za něj nachystané další hráče, abychom mohli přinést do hry novou energii. Totéž platí u křídel. Nejsme v komfortní situaci, kvalita nám do střídání trošku schází. Těžko můžeme chtít od mladých a nadějných, aby nám v tuto chvíli rozhodovali zápasy.“

Kolik bodů vám chybí ke spokojenosti?

„Známka vyrovnanosti a určité kvality týmu je průměr 1,5 bodu na zápas. To bychom dnes museli atakovat hranici sedmadvaceti bodů, což nemáme. Jsme pod ní poměrně dost. Poztráceli jsme body v zápasech, kde jsme si na ně sáhnout měli. Dvaadvacet je málo.“

Objeví se ještě v Olomouci záložník Pablo González?

„Má smlouvu do června. Pokud nepřijde nabídka, je dál normálně právoplatným členem týmu. Zrovna zápas se Zlínem ukázal, že by nám určitě pomohl.“

Jak hodnotíte výkony brankáře Jana Stejskala, jemuž jste dal šanci na konci podzimu?

„Honza si tu šanci zasloužil na základě práci v tréninku a toho, jak zvládl pohárová utkání. Jak v Budějovicích, tak proti Zlínu dokázal, že může bojovat o pozici brankáře číslo jedna. Mě určitě nezklamal. Jeho předností je větší konstruktivita. Pak je to otázka hráčů kolem něj. Pohybem a aktivitou mu to dneska neusnadnili.“

Zdá se, že jste nečekaně našli výborného stopera. Co říkáte na veterána Michala Vepřeka ve středu obrany?

„Souhlasím. Mám pocit, že to byl v posledních utkáních náš nejlepší hráč. Jak z pohledu defenzivního, tak z hlediska výstavby hry. Měl nejlepší nabídku a snahu o konstruktivní řešení. Je to pro nás signál, že máme s touto informací pracovat.“

Proč jste střídal Ondřeje Zmrzlého?

„Ondra měl evidentně zdravotní problém. Z mého pohledu se to jednoznačně prokázalo u vyrovnávací branky. Jsem přesvědčený, že nebyl koncentrovaný na souboj, ale na rameno, na které si v zápase opakovaně sahal. Ve druhém poločase už to ani nebyl jeho zápas.“