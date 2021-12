Nespokojený Nita: Nerespektují mě. Přemýšlí o odchodu ze Sparty

Podzimní část sezony skončila Spartě v sobotu, Florin Nita si ale nezachytal už přes měsíc. Letenský gólman sice mezitím doma vyhrál ocenění pro nejlepšího fotbalistu roku a porazil i svého (ex)kolegu a nyní slávistu Nicolae Stancia. Ale zatímco záložník v Edenu jasně patří do základní sestavy, Nita poslední týdny sedí na střídačce.

„Byla to těžká chvíle, protože jsem týmu pomohl. Ale před zápasem s Rangers jsem dostal zprávu, že už nebudu hrát. Žádné další vysvětlení nepřišlo. Myslel jsem, že to bude na jeden zápas, ale pak jsem viděl, že trenér stále preferuje kolegu. Nevím, co na to říct. Pokusím se získat zpátky své místo, být zase jedničkou,“ prohlásil Nita pro rozhlasovou stanici Radio Romania Actualitati.

Ještě ve 12. kole proti Mladé Boleslavi byl rumunský gólman nejlepším sparťanem. Vychytal nulu a od Sportu dostal za svůj výkon osmičku. Na Baníku a proti Teplicím už ale předvedl slabší výkony a vždy dvakrát inkasoval, zlom pak přišel před měsícem po čtyřgólovém výprasku na Slovácku. Nita dostal známku 2 (druhou nejnižší z týmu) a od té doby chytá Dominik Holec, který po úvodní porážce v Glasgow drží napříč soutěžemi sérii pěti výher.

SESTŘIH: Slovácko - Sparta 4:0. Demolice! Jurečkova show obnažila mizerné Letenské

„Je to těžké. Nejsem robot, abych trénoval vždy úplně naplno. Když si všimnete, že vás odsouvají, i když jste do hry vložil srdce, tak už pak nepracujete se stejným potěšením. Všiml jsem si, že tu nejsem respektovaný. Přitom jsem neukázal všechno, co umím,“ postěžoval si.

Jestli se situace nezmění, nevyloučil zkušený gólman ani svůj konec na Letné. „Byl to nejlepší rok mé kariéry. Předváděl jsem dobré výkony a bavilo mě to, ale pokud nebudu mít konkrétní vysvětlení, tak budu chtít pokračovat jinam,“ prohlásil.

Ve Spartě ale Florina Nitu drží relativně nová smlouva. Podepsal ji v dubnu a její platnost skončí až v létě 2023.