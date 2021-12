Čvančara dal sbohem Jablonci: Ať už je smůla pryč. DÍKY Hübschmanovi

Jedenadvacetiletý forvard Tomáš Čvančara přestoupil do Jablonce v únoru 2018 z juniorky Slavie. Od té doby krom angažmá na severu Čech hostoval v devatenáctce italského Empoli, Vyšehradě či Opavě. Poslední půlrok v týmu trenéra Petra Rady mu ale otevřel cestu do Sparty. V dosavadním průběhu aktuální sezony vstřelil pět ligových gólů, další tři v Konferenční lize a trefil se i za „lvíčata“ proti Slovinsku.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu, realizačnímu týmu a všem fanouškům za to, že jsem tady mohl odehrát čtyři krásné roky. Hlavně ale za zkušenost, kterou jsme za poslední půlrok nasbírali v pohárech. Jsem za to vděčný a všem za to moc děkuju,“ uvedl loučící se Čvančara. „Přeju Jablonci, aby se mu dařilo dál a smůla, která se na nás lepila, tak aby už vše bylo dobré a dařilo se,“ popřál svému bývalému klubu.

Čvančara bude vzpomínat pozitivně, zejména pak na Tomáše Hübschmana. „Nebýt jeho, tak nejsem takový člověk, ani fotbalista, jako jsem dnes. Nejvíc vděčím jemu, že můžu udělat další krok,“ děkoval zkušenému středopolaři za to, jaký na něj měl vliv.