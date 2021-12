Otazníky v Plzni: jaká je budoucnost klíčového muže či dvojky v brance

Viktoria Plzeň musí ještě před lednovým startem zimní přípravy vyřešit budoucnost svých hráčů. Pěti důležitým členům kádru končí v létě smlouva, s některými z nich už vedení klubu jedná. Jaká je fotbalová budoucnost Jeana-Davida Beauguela, Jana Kopice, Joela Kayamby nebo Radima Řezníka? Podívejte se na souhrn iSport.cz.

Jean-David BEAUGUEL (29 let, útočník) Klíčový muž plzeňské ofenzivy už na konci srpna naznačil, že západočeský klub hodlá po sezoně opustit. „Chci odtud odejít,” prohlásil v podcastu Space013 francouzský útočník. Smlouva běží nejlepšímu střelci Viktorie do léta 2022 a zatím se nezdá, že by kontrakt prodloužil. Majitel klubu Adolf Šádek naznačil tři varianty - v případě solidní nabídky může odejít už v lednu, případně dokončí jaro v Plzni a po sezoně odede jako volný hráč. Stát se ale může i to, že po vstupu nového investora podepíše nový kontrakt a spojí svou budoucnost s klubem, kde se vyšvihl mezi nejlepší hráče FORTUNA:LIGY. Slovácko - Plzeň: Beauguel razantně zavěsil za Nguyena, 0:2

Radim ŘEZNÍK (32 let, obránce) Zkušený krajní obránce se v létě připravoval individuálně a čekal na nové angažmá. Trenér Bílek ho ale kvůli početné marodce zařadil zpět do kádru a krajní bek se vrátil do základu Viktoria. Rozehrál se do životní formy, čemuž odpovídá ligová bilance 4+3. „Pro mě je to sportovec roku,“ ocenil Řezníkův comeback do Plzně legendární obránce Viktorie David Limberský. Řezníkovi v létě končí smlouva, obě strany mají zájem domluvit se na pokračování. „Radim Řezník v této sezoně opět prokázal, jakým je bojovníkem. Před sezonou nebyl v jednoduché situaci, přesto se udržoval ve stoprocentním nasazení a následně byl po zásluze odměněn. Zařadil se mezi základní stavební kameny nově tvořeného týmu Viktorie, daří se jemu i klubu. O Radimovi budoucnosti budeme během jara jednat, prioritou pro hráče bude jednoznačně setrvání v Plzni,“ nastínil Viktor Kolář, předseda představenstva agentury Sport Invest, která hráče zastupuje. Plzeň - Liberec: Řezník si parádně naběhl na Kalvachův oblouček a překonal Knoblocha! 1:0

Jan KOPIC (31 let, záložník) Viktoria aktivně řeší i dalšího zkušeného hráče, momentálně zraněného 31letého záložníka Jana Kopice. „V tuto chvíli jednáme s Plzní o prodloužení a v lednu budeme pokračovat,“ sdělil krátce Sportu hráčův agent Pavel Paska. Šikovný křídelník patřící do širšího kádru národního týmu odehrál na podzim v lize 12 utkání s bilancí tří branek a jedné asistence. Trenér Bílek jej většinou využíval v základní sestavě a Kopic zlepšoval své výkony. Bohužel ho často brzdí zdravotní problémy – trable se svalem ho vyřadily z posledních dvou ligový kol, bude rád, když se stihne dát dohromady během zimní přípravy. Teplice zmizely, Kopic neplní plán a Frýdek číslo tři hledal byt

Aleš HRUŠKA (36 let, brankář) Zkušený gólman spadl do role dvojky za Jindřichem Staňkem, který se rozchytal až do reprezentace. Na podzim odchytal v lize šest zápasů, i tak si v klubu drží silnou pozici. Po sezoně by se mohl posunout do realizačního týmu podobně, jako to v minulosti učinil stávající trenér gólmanů Viktorie Matúš Kozáčik. „Aleš je zkušený brankář s mnoha odehranými zápasy. Ve hře jsou všechny varianty, s Plzní se během jara určitě domluvíme. Podle mého je brankářsky ještě mladý a ukáže své schopnosti,“ vzkázal hráčův agent Pavel Zíka z agentury Global Sports. Liberec - Plzeň: Hruška nedostihl Faškovu standardku, Mikula hlavičkoval vedle

Joel KAYAMBA (29 let, záložník) Technickému křídelníkovi dobíhá kontrakt, nicméně Viktoria vlastní opci na její prodloužení. Pokud tedy záložník z Konga vedení klubu přesvědčí, že si místo v Plzni zaslouží – na podzim naskakoval sporadicky, vstřelil jediný gól. Brzdila ho zranění i pozdní návraty z reprezentačních srazů, v nabité konkurenci se složitě prosazoval do sestavy. Na druhé straně ke konci podzimu se herně zvedal, výrazně zapracoval i na hře dozadu, což mu trenéři dlouhodobě vyčítají. Plzeň - Bohemians: Kayamba udělal z Dostála kužel a střelou na zadní překonal Bačkovského, 6:0