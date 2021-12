První posila pro Baník! Do Ostravy má namířeno běloruský reprezentant

Ani Šimon Falta z Plzně, ani Karel Pojezný z Jihlavy. Podle informací iSport.cz to vypadá, že první zimní dojednanou posilou Baníku Ostrava se stane běloruský reprezentant Arťom Koncevoj, jenž naposledy působil v Ruchu Brest. Shodují se na tom zdroje z východu Evropy i Česka. Jde o šikovného 22letého křídelníka, který se v listopadu v kvalifikačním zápase o mistrovství světa v Kataru krásně trefil do sítě Walesu.

Levý bek, střed pole, křídla a možná brankář. Tyhle tři pozice (čtvrtá je na hraně) by Baník v zimě rád posílil. Co se týče kraje zálohy, jedna nová tvář by se na Bazalech měla hlásit již brzy.

Datoví analytici slezskému klubu doporučili běloruského reprezentanta Arťoma Koncevoje, který nedávno skončenou sezonu za Ruch Brest zakončil bilancí 29 soutěžních zápasů, sedmi gólů a osmi asistencí.

Dohoda je na spadnutí, na renomovaném serveru Transfermarkt již má Koncevoj u svého jména dokonce napsáno, že prvního ledna roku 2022 do Ostravy opravdu zamíří a třetího už s novými spoluhráči zahájí přípravu.

A potvrzují to i zdroje iSport.cz. Jak z Česka, tak z východu Evropy.

„Arťom měl i jiné nabídky, třeba z Ruska. Nicméně složitá situace v Bělorusku nahrává spíš odchodu do Baníku, který o něj projevil zájem skrze podnět od společnosti zabývající se datovou analytikou,“ říká člověk dobře obeznámený s transferem.

Koncevoj dřív působil v Mogilevu, v ročníku 2019/20 neúspěšně hostoval v maďarském Mezökövesdu. Poslední dvě sezony se mu však povedly, díky nim debutoval i v reprezentaci.

První start si symbolicky připsal letos v září v Ostravě proti Čechům, o dva měsíce později už slavil premiérovou branku, když se nádherně trefil ve Walesu.

„Jde o pracovitého, technického, přímočarého a dynamického hráče. Je otázkou, jak zvládne přechod do kvalitnější soutěže, ambiciózního klubu a jakou trpělivost bude mít Baník s jeho adaptací. Parametry pro moderní fotbal každopádně má,“ dodává zdroj.

Nejčastěji Koncevoj nastupuje na levém křídle, odkud si jakožto pravák často navádí míč na střed hřiště do zakončení a do kombinace, ale nemá problém operovat na druhé straně či pod hrotem.

Herní inteligence a souboje na jednoho jsou jeho přednostmi, navíc nemívá problém ani s taktickou stránkou a přepínáním do defenzivy, na což ve FORTUNA:LIZE už doplatila i renomovanější jména.

Jediným otazníkem je forma Koncevojova působení na Bazalech. Zprávy z Běloruska hovoří o „tvrdém“ přestupu bez odstupného, neboť fotbalistovi údajně končí kontrakt v Ruchu Brest posledním prosincem.

„Ruch a Baník se dohodly na přestupu,“ píše zase celek z Brestu na svém twitteru.

A informace z Česka jsou rovněž jiné: Koncejov dostane nejdřív krátkodobou smlouvu s následnou opcí. Není vyloučeno ani půlroční hostování s opcí, jako tomu bylo v případě Muhammeda Sanneha před rokem. Jinak řečeno: tento model by nebyl nijak riskantní, protože Baník by si hráče nejdříve otestoval. A pokud by uspěl, přestoupil by do Ostravy za rozumnou a nijak vysokou sumu.

Tak či tak je nicméně příchod Koncevoje do FCB podle všeho hotovou záležitostí, byť sportovní ředitel Alois Grussmann zatím na dotaz redakce neodpověděl.

Zase o něco složitější pozici v kádru tedy bude mít třeba Roman Potočný, jehož odchodu by se pátý klub české ligy nebránil. Zvlášť když se na přípravu bude hlásit i dvacetiletá dvojice Petr Jaroň, Lukáš Cienciala. Oba hrají na stejné pozici jako Potočný, tedy na křídle.