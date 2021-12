Slavia bere Kačarabu nastálo. Opce v poslední možný den, kolik stál?

S končícím rokem 2021 by uplynula také lhůta, do které mohla fotbalová Slavia uplatnit opci na Tarase Kačarabu. Na Silvestra „sešívaní“ oznámili, že s ukrajinským stoperem podepsali tříletou smlouvu do 31. prosince 2024. Odstupné Liberci, odkud Kačaraba v Edenu hostoval, by mělo dělat 20 milionů korun.