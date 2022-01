Mladíci Baníku excelovali, Páník chce kvalitu. Koho sledovala Slavia?

Sázková kancelář Tipsport, která fotbalový zimní turnaj každoročně pořádá a chtěla by na něm mít nejlepší tuzemské hráče, asi příliš nejásá. Baník totiž k úvodnímu zápasu s Karvinou nominoval béčko. Třetiligový výběr doplněný o dorostence a mladíky z širšího Smetanovu kádru však vyhrál 5:2! Dvě stovky fanoušků si užívalo parádní show talentovaných odchovanců, zírali i skauti jiných klubů.

Věkový průměr ostravské sestavy z první půle činil dvacet let. Ta karvinská byla o sedm let starší, podobala se tradiční ligové a figurovali v ní už všichni tři hosté z Baníku.

V pauze však na tabuli svítilo skóre 4:1, dvě stovky přítomných tleskaly krásným akcím domácích.

Exceloval sedmnáctiletý Matěj Šín (2+0), na nějž si výhledově dělají zálusk ve spřáteleném druholigovém Táborsku, navrátilci z hostování Jiří Boula s Lukášem Ciencialou (oba 1+1). A vlastně všichni včetně testovaného rakouského středopolaře Davida Stojičeviče (20).

Těžkopádný stoper hostí Antonín Křapka absolutně nestíhal, lépe na tom ale nebyli ani ostatní jeho spoluhráči.

Kouč Ondřej Smetana, jenž lavičku přenechal kolegovi z B-týmu Tomáši Hejduškovi a stoupl si vedle ní, byl spokojený.

„Domluvili jsme s Ondrou, že dáme příležitost mladým klukům plus hráčům z hostování, protože liga končila až dvacátého prosince,“ vysvětloval Hejdušek.

„Hráli jsme poprvé proti ligovému týmu, což byla snadná motivace. Kluci předvedli, co jsme chtěli. Říkali jsme jim, ať jsou agresivní a silní na míči, ať se nebojí hrát a jsou odvážní. To splnili a já jsem na ně pyšný,“ dodal zastupující trenér, který na Bazalech odvádí výbornou práci.

Show šikovných talentů si užíval také majitel klubu Václav Brabec, jenž debatoval i s Radkem Matějkem, agentem sparťana Davida Lischky, o nějž má FCB pořád velký zájem.

Karviná se prosadila nakonec dvakrát, a to po ojedinělých střelách, při kterých nemohl mít čisté svědomí brankář Radovan Murin. O nechytatelné rány nešlo.

Hodnocení kouče Bohumila Páníka, který v průběhu zápasu několikrát pořádně od plic seřval mančaft za laxnost a nedostupování, to ale nijak nezjemnilo.

„Není tu kvalita, zatřepe s námi i rychlá a bojovná juniorka Baníku,“ kroutil hlavou zkušený lodivod. „Potřebujeme aspoň patnáct opravdu kvalitních hráčů, protože někteří asi na ligu nemají.“

Posily zřejmě MFK opět přivede ze zahraničí. „Jestli máte dobré české hráče, kteří by k nám chtěli jít, tak řekněte...“ usmál se Páník a de facto tím potvrdil, že se sportovní ředitel Lubomír Vlk při doplňování kádru tradičně dívá spíše ven.

Lépe by mělo být s návraty opor – Brazilců Eduarda Santose, Marca Túlia či Jeana Mangabeiry. V nejbližších dnech by měli přiletět do Slezska zpátky z dovolené. Francouz Soufiane Dramé je pro změnu v karanténě.

Mimochodem, znáte Rafia Durosinmiho? Čerstvě devatenáctiletý útočník Karviné z Nigérie zasáhl na podzim do premiérových osmi ligových zápasů, zahrál si 251 minut. Gól nevstřelil a neprosadil se ani ve čtvrtek proti Baníku.

Přesto zanechal takový dojem, že autor šesti branek v nejvyšší dorostenecké soutěži zaujal i mistrovskou Slavii. Dobré výkony předvedl například ve Zlíně či na Bohemians, kde patřil k nejlepším hráčům MFK.

Podle informací iSport.cz jej pražský velkoklub již nějakou dobu sleduje a skautoval ho svým člověkem osobně i v ostravském areálu Vista. Tentokrát příliš neoslnil, ale potenciál má vytáhlý Afričan zajímavý. Zastupuje ho stejná agentura jako Yiru Sora z Baníku.

A další program Tipsport ligy? Baník (pravděpodobně znovu s mladým výběrem) se v sobotu utká s Pardubicemi, Karvinou čeká další utkání až ve čtvrtek. Rovněž s východočeským prvoligistou.

