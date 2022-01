S kádrem jsem oukej, smál se Vrba k posilám. Mluvil o smlouvě i Hložkovi

Přivítal v mužstvu novou posilu Tomáše Čvančaru, podpisem ratifikoval nový kontrakt do léta 2023 a nyní už své svěřence drezuruje v přípravě na klíčovou jarní část sezony. Sparťanský kouč Pavel Vrba má v posledních dnech napilno. „Čeká nás náročný start do druhé části ročníku. Uzpůsobíme tomu tréninkový proces, abychom měli připravený dostatečný počet hráčů,“ zdůraznil zkušený kouč po středečním triumfu 5:0 v přípravném zápase s druholigovou Chrudimí.

Při dotazu na další možné posily se jenom usmál. „S aktuálním složením kádru jsem oukej,“ opáčil pohotově Pavel Vrba. Kádr mu nabobtnal vyprázdněním marodky i povoláním čtyř talentů ze strahovské rezervy, má tak z čeho vybírat.

První redukce proběhne na konci týdne, kdy Sparta odcestuje na herní soustředění do španělské Marbelly. Na palubě letadla bude jednadvacet hráčů do pole a tři brankáři. „Ještě máme pár dní na to, abychom podobu mužstva dali dohromady,“ prohodil Vrba.

Jste zhruba ve čtvrtině zimní přípravy. Jak zatím z vašeho pohledu probíhá?

„Na začátku přípravného období jsou nějaké šrámy, něco doléčujeme. Pár hráčů, kteří měli v závěru podzimu problémy, se ještě dává dohromady. Nechceme jít do rizika, abychom si před odjezdem do Španělska neublížili. Tam už se ale zapojí všichni a budou k dispozici.“

Od vašeho únorového příchodu byla prakticky kontinuálně poměrně zaplněná marodka, nyní se prakticky vyprázdnila. Jak se vám pracuje s takhle širokým kádrem?

„Jsem za to rád. Navíc chceme dát příležitost hráčům z béčka. Je tam spousta talentovaných kluků, proto teď dostávají prostor. Je to tak správně.“

Máte už v hlavě, kolik mladých hráčů byste si případně ponechal v kádru i pro druhou polovinu sezony?

„Bude záležet na zdravotním stavu. Na soustředění chceme odjet s jednadvaceti zdravými hráči a třemi brankáři. Uvidíme až před odjezdem, jakou podobu bude mít mužstvo. Ještě na to máme pár dní.“

Čerstvě jste se Spartou prodloužil smlouvu až do léta 2023. Předpokládám, že jste spokojený, nejbližší budoucnost máte vyřešenou.

„To hlavně musí vědět Sparta, jestli je to dobře. (usmívá se) Já jsem samozřejmě rád, že mi tuhle nabídku dali. Chtěl jsem ještě chvíli počkat, abychom viděli, jak se rozjede jaro. Sparta se ale rozhodla to vyřešit s půlročním předstihem. Domluvili jsme se hladce a bez problémů.“

Ale pouze na ročním prodloužení, což u trenérů není zcela obvyklé. Byl to váš požadavek?

„Nabídlo mi to vedení, já jsem to neřešil. Stejně máte výpovědní dobu, pak je úplně jedno, jak dlouhá smlouva je… Dostal jsem takovou nabídku a domluvili jsme se.“

Cítíte teď ještě větší zodpovědnost a očekávání ze strany fanoušků a veřejnosti?

„Pro mě je to hlavně závazek. Přišel jsem do Sparty s tím, že chci být úspěšný. To je pro mě podstatné. Už tolik neřeším, jestli se o smlouvě jedná dva měsíce dopředu nebo půl roku. Chci uhrát dobrý výsledek, aby fanoušci i vedení byli spokojení. To je nejdůležitější.“

Už v prosinci jste získali z Jablonce útočníka Tomáše Čvančaru. Uvítal byste ještě další posily, nebo jste s takhle složeným kádrem spokojený?

„Takhle jsem s tím oukej.“ (znovu se usměje)

Čeká vás hodně náročný začátek jara. Liga, MOL Cup na Slavii, Konferenční liga s Partizanem. Budete nabitému programu uzpůsobovat další průběh zimní přípravy?

„Tím, že máme tak složitý start, určitě musíme počítat s tím, že bude zapojeno už v úvodu mnohem víc kluků. V přípravném období budeme víc rotovat, abychom měli připravený dostatečný počet hráčů. I v úvodu druhé poloviny sezony totiž budeme sestavu víc měnit. Chceme všechny tři fronty zvládnout co nejlépe a být úspěšní. Musíme mít rozehraný větší počet hráčů, než kdybychom byli třeba jenom v jedné soutěži.“

Mluvíte o třech frontách, bude některá z nich přece jen trochu prioritní?

„Sparta má ambice ve všech třech soutěžích.“

Už za pár dní odcestujete na herní soustředění do Španělska. Ovlivňuje jeho průběh současná situace kolem koronaviru?

„Máme zatím potvrzené dva zápasy. Teď je to složité v tom, že nevíte, zda tam přijede i nějaký další tým, různě se to mění. My jsme ale zdravotně v pořádku, všichni naočkovaní, tak snad žádné problémy mít nebudeme.“

Adam Hložek si mohl po delší době dopřát plnohodnotnou dovolenou. Vnímáte už na tréninku, že je to na něm znát?

„Víte sami, že Adam byl v první polovině sezony strašně vytížený v klubu i reprezentaci, kde si na podzim vybudoval silnou pozici. Je dobře, že si mohl odpočinout. Pro nás je to ohromně důležitý hráč. Čím déle tu bude, tím lépe pro nás všechny. Zároveň víme, že o něj je velký zájem a uvidíme, co se bude dít v létě.“