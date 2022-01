Běžecká data: avataři Bah i Schranz. Slavia kraluje, sprinter z Teplic?

Ivan Schranz poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Do výstroje prvoligového fotbalisty patří vedle kopaček, stulpen, trenýrek a dresu už i v Česku elastická podprsenka s čipem, který o svém nositeli shromažďuje důležitá data. Včetně uběhnuté vzdálenosti a rychlosti, jakou se hráč na hřišti pohybuje.

Stejné údaje sleduje i společnost InStat, analytický partner FORTUNA:LIGY, která po každém kole na svých sociálních sítích vyhlásí tři nejlepší maratonce mezi hráči i týmy a tři nejlepší sprintery.

Pokud jde o vytrvalost, dominovali na podzim Lukáš Sadílek ze Slovácka a Slavia. Pracovitý záložník se na pódium vešel celkem v sedmi případech, obhájce titulu dokonce v jedenácti. A to ještě ve 3. kole vinou odloženého zápasu společně s Olomoucí nesoutěžil.

Absolutně nejvyšší hodnoty nicméně dosáhl pardubický Adam Lupač, kterému při vítězství v Teplicích naměřili 14 137 metrů. Jen pro ilustraci – nejpilnější běžec Ligy mistrů Sébastien Thill z Šerifu Tiraspol urazil v průměru za zápas vzdálenost 12 620 metrů.

Ve sprintu zase v české nejvyšší soutěži nejvíc vynikal teplický Ladislav Kodad se čtyřmi medailemi. Třikrát se prosadili David Douděra z Mladé Boleslavi a Yira Sor z Baníku, o kterého v zimě projevila vážný zájem obě pražská „S“.

Absolutně nejvyšší rychlost – 34,7 km/h – však dosáhl Matej Mršič z Českých Budějovic při prohře 1:2 v Plzni. Jde o relativně slušný počin, dokud nezačneme srovnávat se skutečnou elitou. Tak třeba Kylian Mbappé z PSG v Champions League: 35,21 km/h. A například bundeslize kraluje Jeremiah St. Juste z Mainzu s výkonem 36,63 km/h – a v této sezoně už vyšší hodnoty než Mršič dosáhlo v německé lize na třicet fotbalistů…

GALERIE: projděte si zajímavé statistiky z podzimní FORTUNA:LIGY

Ale zpět domů. Pouze tři fotbalisté ve FORTUNA:LIZE se na podzim umístili mezi nejlepšími třemi mezi vytrvalci i sprintery. Už z toho plyne, o jak vzácnou kombinaci jde – a že bude čím dál tím vyhledávanější. Kdo dokáže pracovat na velkém prostoru a ve velkém tempu, bude mít na trhu práce hodnotu s významným potenciálem růstu.

Výjimečného statistického počinu dosáhli dva slávisté – Alexander Bah s Ivanem Schranzem – a olomoucký Pavel Zifčák.

Zejména u dánského beka nejde o překvapení, vždyť své vynikající běžecké dispozice skvěle uplatňuje i na mezinárodní scéně. Kouč Jindřich Trpišovský ho proto nazval „avatarem“. Stalo se to po výhře nad Mladou Boleslaví (2:0), která přišla jen tři dny po postupové remíze 1:1 v Konferenční lize na hřišti Unionu Berlín. Bah přesto do poslední minuty piloval lajnu tam a zpět, jako by byl k neutahání.

Vynikající pohyb i pracovitost zdobí také Schranze, kterého tyto schopnosti vynesly až do slovenské reprezentace.

A svou pozici si v Sigmě postupně upevňuje i Zifčák, jehož fyzické dispozice trenér Václav Jílek samozřejmě dobře vnímá. A chtěl by je co nejlépe využít.

Mít takto fyzicky disponovaného hráče v kádru je zkrátka terno.

