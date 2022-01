Maradona ze Zlína. Člen mimořádné dynastie už se tlačí do sestavy

V malém fotbale by postavili celý tým a každý by to proti nim měl těžké. Aleš Hellebrand (47), jenž se dostal se slovenskou Petržalkou do Ligy mistrů, se chlubí čtyřmi syny s extra talentem. „Povedená rodinka,“ uznává zlínský kapitán Tomáš Poznar, jehož aktuálním parťákem je devatenáctiletý střední záložník Jan Hellebrand. Alias Diego Maradona.

Nejstarší Patrik už první ligu hraje. Ze Slavie přestoupil teď v zimě do Českých Budějovic, kde patří k důležitým hráčům Horejšova týmu. Dvojčata Filip a Tomáš táhnou „patnáctku“ Fastavu, využívá je rovněž výběr U-16. Jeden připomíná silovějšího Honzu, druhý technika Patrika. Podle vzhledu by nikdo netipnul, že jde o dvojčata. „Ti dva jsou taky takhle talentovaní,“ upozorňuje trenér Fastavu Jan Jelínek. „Slyšel jsem, že oba docela řádí,“ potvrzuje Poznar.

Jednou se klidně může kompletní kvarteto sourozenců potkat v nejvyšší soutěži. Není to fantasmagorie, všichni pro to mají předpoklady. Devatenáctiletý Jan je v zimní přípravě s áčkem Zlína, v Brně dal svůj první gól. „Honza je velký talent.

Tvrdší i technický typ. A taky vtipálek, drzý borec. Na hřišti je taková dobrá svině. Umí protihráči naložit, kopnout,“ popisuje útočník Fastavu. Hrával i s Patrikem, vyhlášeným hračičkou. To je zase jiná sorta fotbalisty. S míčem se vyloženě mazlí. „Udělá jednoho, druhého. Povahově jsou oba kluci vynikající,“ doplňuje Poznar.

Patrikův o tři roky mladší brácha na první pohled upoutá zjevem á la Diego Maradona. K přezdívce přišel tak, že dorazil do přípravy po zranění lehce oplácanější. K tomu ty bohaté kudrliny… „Rozběhl se a bříško bylo trošku vidět. Dělali jsme si srandu, že vypadá jako Maradona. Zalíbilo se nám to, navíc je taky levák. Už mu to zůstalo,“ líčí elitní útočník Fastavu.

Trenér měl zpočátku s vlasovým porostem nadaného mladíka trošku problém. Sdělil mu svůj pohled na věc. „Říkal jsem mu v létě, ať tu řepu okamžitě shodí, že ho na hřišti ještě víc brzdí. Tvrdil, že je to velká kvalita. Asi si hledá holku,“ směje se Jelínek.

Je možné, že na jaře dostane Hellebrand v nejvyšší soutěži první minuty. „Pracuje výborně, dává tomu fakt hodně. Přijde mi, že je teď srovnaný a má dobře nastavenou cestu. Určitě by mohl následovat do ligy Patrika, zasloužil by si to. Všichni v týmu vidíme, co umí,“ myslí si Poznar. „Do budoucna by mohl být velkým přínosem nejen pro Zlín, ale i pro celý český fotbal,“ nebojí se říct.

Bývalý třetí nejlepší dorostenec v republice nakopává kariéru vlastně odznova. Při přechodu do seniorského áčka ho zastavila série zranění, zasedla si na něj smůla. Jinak už by nejspíš měl na svém kontě i ligové starty.

„Dva a půl roku pořádně nehrál a netrénoval,“ informuje Jelínek. „Chtěl bych s ním být trpělivý. Když se dostane do optimální formy, může být zajímavý. Teď v ní zdaleka není. Chybí mu spousta věcí, které teď kvůli zranění a covidu zameškal. Nejde to dohnat hned. Strašně bych mu přál, aby už naskakoval v lize, ale byl bych opatrný. Musí mi to ukázat v tréninku.“

Tempo v „áčku“ je vyšší, Hellebrand potřebuje čas na adaptaci. Každopádně disponuje obrovským potenciálem. Kouč ho vidí ideálně na pozici osmičky, třeba ve dvojici s čističem Cheickem Condem.

„Honza dokáže bránit, číst hru i být hodně kreativní. Po minulé přípravě měl problémy s post covidovým syndromem, muselo se to léčit. To byl špatný, kolaboval nám při běhu. Teď toho má v přípravě určitě dost, je zavařený,“ všímá si Jelínek.

Mladíkovi však šanci dá, u Hellebrandů se přece rodí jen dobří fotbalisté.