Sparta v akci: údery od Kuchty, strach o Čvančaru i celebrity v ochozech

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Zajímavá útočná fáze, řada zahozených příležitostí i laciné chyby a z nich plynou dva inkasované góly od útočníka Jana Kuchty. Taková byla poslední prověrka Sparty v rámci španělského soustředění, ve které ve středu odpoledne podlehla Lokomotivu Moskva 2:3. Duel navíc nedohráli zranění Lukáš Haraslín s Tomášem Čvančarou… „Dopředu jsme ukázali kvalitu, ale v defenzivě to ideální nebylo,“ uznal trenér Vrba.

Zůstat zdraví. Hlavní mantra celé Sparty před středečním přípravným střetem s Lokomotivem Moskva zůstala nevyslyšena. Ve druhém poločase totiž z trávníku postupně odkulhali křídelník Lukáš Haraslín i útočník Tomáš Čvančara.

„Haraslín je doufáme jen nakopnutý, trefená holeň. U Čvančary počkáme na vyšetření, u svalu něco dopředu říkat je dobrodružství,“ informoval kouč Pavel Vrba.

V malebném Marbella Football Center Letenští nabídli zcela opačné představení než v sobotu proti Rostovu. Sestry Karolína s Kristýnou Plíškovou i jablonecká delegace v čele s Miroslavem Peltou a Petrem Radou viděli tak trochu typickou Spartu. Velice zajímavou v útoku, na druhé straně ale taky dost zranitelnou.

„Byli jsme lepší vepředu než vzadu. Proti Rostovu jsme neměli zdaleka tolik příležitostí jako proti Lokomotivu, obrana nám naopak fungovala daleko lépe. Lokomotiv nás trestal za ztráty, kterých jsme se dopustili,“ mrzelo Vrbu.

Hlavně v prvním dějství to byl ze strany Pražanů festival laciných ztrát. Jedné se dopustil Ladislav Krejčí mladší, z následného výpadu udeřil někdejší útočník Slavie Jan Kuchta. Stejný hráč využil ještě do poločasu zaváhání gólmana Dominika Holce. To vše už v době, kdy Dávid Hancko ještě za stavu 0:0 trefil z penalty po faulu na Adama Gabriela pouze tyč.

Po změně stran rudí zapnuli na vyšší obrátky. Ruského soupeře začali přehrávat a dosáhli i na vyrovnání. Po parádních asistencích Bořka Dočkala udeřili Krejčí mladší i Čvančara.

„V ofenzivě jsme měli řadu zajímavých situací. Další tři nebo čtyři velké šance jsme nevyužili,“ připomněl Vrba tyč Čvančary i zahozené tutovky Dočkala a Michala Sáčka.

V závěru tak přišel trest. Standardní situace a rozhodující trefa Lokomotivu. Čas na další reakci už Sparta neměla, vůbec poprvé v zimní přípravě tak našla přemožitele.

„Mrzí mě hlavně zbytečné chyby v defenzivě. Vznikají na základě toho, že se snažíme hodně kombinovat a vytvářet si tím určité prostory. Dvě branky ale byly hodně laciné,“ uznal Vrba.

Jeho tým se skutečně snažil o konstruktivní výstavbu hry i v situacích, kdy na něm byl soupeř nalezlý. Když kombinační šablona vyšla, hnala se Sparta do bleskového výpadu. V opačném případě nastávaly problémy.

„Porážka není příjemná, důležité pro nás ale je, že jsme se mohli poměřit s dalším kvalitním soupeřem. Lokomotiv hraje pravidelně evropské poháry, byl to zápas nahoru dolů,“ hodnotil letenský kouč.

V nominaci na utkání chyběl levý obránce Casper Höjer, jenž z preventivních důvodů a v reakci na dlouhou podzimní absenci polykal individuální trénink. Příležitost naopak dostali mladíci v čele s Gabrielem, Matějem Rynešem či Václavem Sejkem.

Během čtvrtka se sparťanská příprava vrátí do Prahy a zahájí finální přípravu na náročný start jara. Ruku v ruce s tím půjde velmi pravděpodobné zúžení kádru.

„Musíme si sednout se sportovním ředitelem a zjistit, o které hráče je v lize zájem. A u kterých by to byla vhodná cesta. Zvážíme nabídky a podle toho se rozhodneme,“ upřesnil Vrba.

Podle informací iSport.cz je v kurzu především Ryneš, o kterého jeví zájem Liberec i Hradec Králové. Dočasné stěhování by mohlo potkat rovněž útočníka Lukáše Juliše.

Do těchto úvah ovšem promluví i fakt, v jakém zdravotním stavu mužstvo po přesunu z Marbelly bude.