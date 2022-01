Stanciu do Číny? Ideální čas na rozchod. Na západ nemá, soudí Levý

Co by tedy podle vás znamenal odchod Nicolae Stancia pro vršovický celek?

„Jednoznačně by to byla ztráta. V ofenzivní činnosti je schopný rozhodovat zápasy. Ať už asistencemi či vstřelenými góly. Má velmi silné standardní situace. Na druhou stranu bylo několik zápasů, které Slavia hrála bez něj a zvládla je.“

Takže to nebude zas tak velký zásah do kádru?

„Záleží, jak si to v klubu vyhodnotí. Jak moc je Stanciu pro Slavii důležitý, a zda ho dokážou nahradit. Pokud opravdu inkasuje podobné peníze, které za něj téměř před třemi lety zaplatila, bude jeho prodej správné rozhodnutí. Dělá to na mě dojem, že se lidé v klubu poučili z některých věcí v minulosti, které už přetahovali. Například u brankáře Ondřeje Koláře. Nyní nebude snadné dostat tak velké sumy, které by si vedení dříve představovalo.“

Podobný scénář potkal i rumunského reprezentanta. V létě podle informací Sportu nabízel turecký Galatasaray kolem šesti milioů eur, ale Slavia nabídku odmítla kvůli vidině postupu do Ligy mistrů...

„A nakonec hrají jen Konferenční ligu a dnes jsou ochotni prodat jej i za méně. Asi opravdu věří, že je ideální čas na rozchod. Navíc Stanciu na podzim v Evropě nevypadal dobře. Ať už v předkolech či ve skupinové fázi Konferenční ligy. Neprosazoval se. Od takového hráče bych čekal větší produktivitu.“

Se Slavií vyhrál dva ligové tituly, MOL Cup, zahrál si Ligu mistrů či čtvrtfinále Evropské ligy. To jsou nezpochybnitelné úspěchy, ovšem místy se objevují názory, že se přeci jen od hráče s jeho pořizovací cenou čekalo víc. Co vy na to?

„Souhlasím. Odvedl dobré služby, pomohl k dosažení určitých cílů a splnil Slavii, co očekávala. Ale z mého pohledu to není hráč pro přední evropské kluby a proto v nich nikdy také nehrál. Chybí mu větší práce v defenzivě, větší rychlost a agresivita. I jeho případných odchod v osmadvaceti letech do Číny by to nepřímo potvrdil.“

Kdo by mohl obsadit jeho místo v sestavě?

„Variant má Jindřich Trpišovský více. Napadá mě Petr Ševčík, Ondřej Lingr, Ivan Schranz. Za chvíli se jim uzdraví Lukáš Provod, který by na této pozici mohl nastupovat.“

Stanciova důležitost spočívá v přidané hodnotě právě ohledně asistencí, gólů, kvalitně zahrávaných standardek. Neovlivní to například titulové ambice klubu?

„Vždy, když odchází rozdílový hráč, je to ztráta pro klub ale i samotnou ligu. Zmizí i jakási nevraživost mezi slávisty a sparťany, kterou Stanciu před pár lety rozdmýchal. Já v jeho případném odchodu vidím příležitost. Slavia má kvalitní kádr a v některých zápasech si poradila i bez Stancia. Dokázala hrát dobrý fotbal i bez něho. I proto si myslím, že titulové ambice rozhodně neutrpí.“