Ševčík: Nahradit Stancia bude hodně těžké. Plavšič je pro nás přínosem

Je konečně zdravý, fit a při chuti. Petr Ševčík se úvodním gólem podílel na výuce Baníku v prvním poločase ligové generálky. Obral o míč stopera Svozila a následné sólo bezpečně proměnil. „Hned jsem věděl, co udělám. Rozhodl jsem se pro obstřel gólmana. Jsem rád, že to tam spadlo,“ těšilo Ševčíka. Po utkání se krátce vyjádřil i k odchodu Nicolae Stancia do Číny.

Generálka vám vyšla. Vypadá to, že jste na ligu připravení.

„Prvních deset minut jsme se hledali, ale zbytek první půle jsme zvládli fakt skvěle. Pořád jsme otáčeli balon, stále jsme ho měli na kopačkách. Bylo to vážně výborné.“

Úvodní část jste vyhráli 4:0, sám jste otevřel skóre poté, co jste o míč obral váhajícího stopera Svozila.

„Hned jsem věděl, co udělám. Rozhodl jsem se pro obstřel gólmana. Jsem rád, že to tam spadlo.“

Jak se vám líbil výkon Srdjana Plavšiče, který z pozice levého obránce nasbíral gól a dvě asistence?

„Už na soustředění v Portugalsku ukázal, že mu tohle místo víc, než vyhovuje. I když je malý, tak je extrémně rychlý a má skvělé náběhy za obranu. Svých předností využívá přesně, jak trenéři chtějí. Je pro nás velkým přínosem. Snad si to přenese i do sezony.“

Druhou půlku jste naopak prohráli 0:2. Proč?

„Vysoko jsme vedli, sundali jsme nohu z plynu a chtěli zápas jen dohrát. Také jsme chtěli, aby se nikomu nic nestalo, což se bohužel nesplnilo. Vyměnila se skoro celá jedenáctka, je těžké být i při tolika změnách v tempu.“

Zmínil jste zraněné hráče – Tarase Kačarabu a Filipa Prebsla. Tušíte, jak to s nimi vypadá?

„Taras bude dobrej, je jen pokopanej. U Prebslíka to moc dobře nevypadá.“

Máte ze zimní přípravy dobrý pocit?

„Byla to nejtěžší příprava, co jsem pod trenérem Trpišovským měl. Bylo toho opravdu hodně, všichni to zvládli nadstandardně. Už se těšíme, až to v sobotu začne.“

Jedná se o případném odchodu Nicolae Stancia. Pokud opravdu odejde, bude to ztráta?

„Byl to jeden z nejlepších hráčů ligy, odehrál za nás spoustu dobrých utkání. Nahradit takové borce bude hodně těžké.“