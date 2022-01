Stopka i riziko bez Beauguela. Plzeň v přípravě vítězila, kde je nejistota?

Od 15. ledna, kdy kvůli bolavému stehnu odstoupil z utkání proti Ústí nad Labem, zůstává mimo tým, teprve v týdnu před ligou se zapojí do plného tréninku. Jean-David Beauguel start nestihne, sobotní generálku sledoval jen v civilu. Plzeň jde do jara s jediným hroťákem, což s sebou nese značná rizika. Otvírá se velká příležitost pro Tomáše Chorého. „Do šancí se dostává, má jen trošku smůlu. Až ji protrhne, tak to bude dobré,“ komentoval výkon dlouhána asistent Pavel Horváth.

Čekání na investora

Západočeši přivedli v zimě jediného hráče – z ostravského Baníku Romana Potočného na půlroční hostování s opcí. Na velké přestupy zatím v klubu platí stopka – čeká se na vstup nového investora, který by přinesl do klubu potřebný kapitál a s ním spojenou ekonomickou jistotu do dalších let. „Máme dvě konkrétní nabídky, zároveň se ozvalo v posledních týdnech několik dalších zajímavých zájemců,“ sdělil současný majitel Adolf Šádek Deníku v polovině prosince. Od té doby je ale ticho po pěšině. Viktoria v pondělí alespoň představila hlavního partnera, kterým se stala sázková společnost Fortuna.

