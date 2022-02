Jarošíkovy triky: film, kubánská kuchyně a příště jako Slunce, seno?

Zatímco k prvním třem bodům pod Jiřím Jarošíkem pomohl teplickým fotbalistům i motivační film Tajemství, před Bohemians (1:0) přistoupil 44letý kouč na razantní metodu - hráčům sebral maso! Na menu byla kubánská kuchyně. „Ale nadchlo je to. Slyšeli, že to jedl Drogba,” tak si pochutnali usmíval se ústecký rodák.

Jak probudit teplické mužstvo? Jiří Jarošík zkouší všelijaké způsoby. Motivační prvek v podobě filmu Tajemství, který kouč odkoukal od manželky, dopomohl k triumfu nad Zlínem (4:1).

Tentokrát se hráč, jenž prošel angažmá v Rusku, Anglii, Skotsku či Španělsku, rozhodl pro trochu jinou metodu - sáhl Grigarovi a spol. do jídelníčku a sebral maso!

„Večer na hotelu jsme zkusili kubánskou kuchyni, kterou jsem poznal ve Španělsku. Kluci slyšeli, že to jedl Drogba, tak je to zajímalo. Ale druhý den už jsme maso museli vrátit. Třeba takový Mohamed Tijani ho bezradně hledal. Kdyby ho neměl dvakrát po sobě, nevím, co by udělal. Asi by mě zabil, nebo snědl nějaké dítě,“ smál se Jarošík.

Teplice - Bohemians: Vondrášek zamířil parádně k zadní tyči, 1:0

I tentokrát měl netradiční prvek úspěch. Severočeši porazili Bohemians těsně 1:0 a přiblížili se příčkám mimo baráž. Jarošík tak může vymýšlet, co provede „sklářům“ příště. „Třeba klukům pustím hudbu. Jako ve filmu Slunce, seno, aby krávy víc dojily,“ smál se ústecký rodák na plné kolo.

Euforii ovšem záhy krotil. „Není důvod k přehnané radosti. Zvládli jsme jeden zápas. Navíc to nebyl bůhvíjaký výkon. Bohemka byla ve druhém poločase lepší než my. Máme na čem pracovat.“

Na klidu žlutomodrým navíc nepřidaly ani ostatní výsledky – zabrali Jablonec i Karviná. Především senzační triumf Slezanů měl v teplické kabině ohlas. „Počítali jsme, že tam ztratí,“ přiznal obránce Tomáš Vondrášek. „Aspoň je vidět, že je česká liga nesmírně vyrovnána a nemůžete si být ničím jistí,“ doplnil Jarošík autora vítězné branky.