Hurikán Rada: Osm Gólů? Budu o tom vypravovat vnoučatům. Jen bod mrzí

Jste v životní formě?

„Spíš v životní střelecké formě. Dostal jsem se do pohody, jsem vyklidněněj. S přibývajícím věkem řeší člověk některé situace jinak. V této sezoně se všechno sečetlo, proměnil jsem nějaké penalty, za osm gólů jsem strašně rád.“

Na kolik si ještě troufáte?

„Když jsem nad tím v zimě přemýšlel, možná hraju poslední ročník. Maximálně přidám ještě jeden. Bylo by stylové, kdybych se dostal na deset.“

V tabulce střelců jste ve společnosti zavedených kanonýrů, zároveň máte více branek než Schranz, Pulkrab, Lingr…

„Zní to až neuvěřitelně. Typologicky jsem úplně jiný hráč, doma si musím tabulku střelců pořádně prohlédnout, abych o tom jednou mohl vypravovat vnoučatům.“

Natolik vám sedí styl Hradce?

„To nevím. Klukům ještě občas nadávám, že to nedávají víc pod sebe. Gólů bych měl ještě víc. (směje se)

SESTŘIH: Hradec Králové - České Budějovice 2:2. Dvě červené karty i spravedlivá dělba bodů

S Českými Budějovicemi jste remizovali 2:2. Byla to zajímavá přestřelka, že?

„Byl to divočejší zápas, fanoušci museli být spokojení. My ale spokojení nejsme. Šli jsme za vítězstvím, ale máme jen bod. Převládá zklamání a rozčarování. Měli jsme to dobře rozjeté, byli jsme aktivnější, ale závěr poločasu byl rozkouskovaný kvůli několika rohům soupeře. Z toho posledního nás potrestali, vyrovnali na 1:1, což byl klíčový moment. Ve finále můžeme být rádi za bod.“

První branku na 1:0 jste trefil o tyč. Vypadalo to, že přesně víte, co děláte.

„Skvěle mě našel Mejdži (Jan Mejdr), ve vápně jsem si chtěl míč přiťuknout, ale nedal jsem si ideální první dotek. Už mě blokoval protihráč, tak jsem si balon přehodil, intuitivně se podíval, kde je branka a střela pěkně vyšla.“

A penalta, kterou jste srovnal na konečných 2:2?

„Čekal jsem na pohyb gólmana, který však nepřišel. Tak jsem vystřelil k tyči, on si na to sáhl, ale bylo to dobře umístěné.“

Souhlasíte, že výsledek zápasu určily standardní situace, konkrétně rohové kopy? České Budějovice z nich dvakrát skórovaly, vy jste svých třináct rohů nezužitkovali.

„Je to tak. Mrzí nás, že jsme ty naše nevyužili, jen z jednoho byla penalta. Asi nám scházel větší důraz, i já jsem je mohl lépe kopat. A dva inkasované góly? Pečlivě se na standardky připravujeme, dáváme jim velkou pozornost. Dosud jsme s jejich bráněním neměli problémy, ale minule v Plzni jsme dostali branku z tresťňáku, teď dvě z rohu. Musíme tento negativní trend zastavit, aby se to nerozjelo.“

Hradec Králové - České Budějovice: Rada nedal Šípošovi šanci a začíná se od začátku - 2:2!