Slovácko se léčí: Lídr Kadlec je zpět, Kalabiška to zkusí

I na mistra s improvizovanou obranou? Ve středu to Slovácko v Olomouci při čtvrtfinále MOL Cupu zvládlo vzadu za nulu, ovšem Slavia je jiný kalibr. Z klubu vyšla pozitivní zpráva: lídr Michal Kadlec je podle informací Sportu fit a nastoupí. Reálný je start levého beka Jana Kalabišky, jen napravo bude scházet zraněný Petr Reinberk a zřejmě i druhý stoper Stanislav Hofmann. „Trenér by nadával, kdybych řekl, že by byl dobrý bod. Vždycky chceme vyhrát,“ vytyčil Kalabiška jasný cíl.

Proti Slavii bolí každá ztráta borce ze základní sestavy dvojnásob. Proto se kouči Martinu Svědíkovi ulevilo, když se po krátké covidové pauze vrátil ke konci týdne do tréninku zkušený stoper Michal Kadlec. Dnes nastoupí. Místo nedoléčeného Stanislava Hofmanna však nejspíš zůstane v sestavě univerzál Vlastimil Daníček.

Trenér Svědík na defenzivu hodně dbá a nerad do ní sahá. Na podzim měl své čtyři věrné, Kadlece, Hofmanna, Reinberka a Kalabišku. Ti ho málokdy zklamali. Dva krajní zadáci přidávali také nadstandardní produktivitu, celkem dali sedm gólů!

Na začátku jara mají však všichni zdravotní problémy. Patriot Reinberk dál trčí na marodce, víceméně plnohodnotně za něj zaskakuje dynamický Slovák Michal Tomič. V srdci obrany vznikl kráter těsně před pohárem v Olomouci. Pozitivní testy na covid vyšly Kadlecovi i Hofmannovi.

Náhrada byla jasná: poctivý defenzivní half Daníček a spolehlivý „věčný náhradník“ Patrik Šimko. Záskok se jim povedl, soupeře nepustili k žádné gólové střele. Nicméně, minimálně návrat lídra Kadlece je žádoucí, bývalý reprezentant je stěžejní postavou mužstva.

Nalevo je na hraně Kalabiška, jenž ve středu odstoupil s bolavým stehnem. Včera šel do předzápasového tréninku a dnes na to nejspíš vletí. Pokud to nepůjde, je připraven další třicátník Josef Divíšek. „Dost by mě štvalo, kdybych nemohl hrát. Tohle jsou nejlepší zápasy sezony, na které se musí každý těšit. Jen škoda, že nemůže být plno jako na Spartu,“ shrnul Kalabiška.

Postup přes penaltový rozstřel do semifinále poháru vrátil do Svědíkovy kabiny pohodu, která po výsledkově nevydařeném závěru přípravy částečně zmizela. „Pomohlo nám to. Pamatuju si, jak jsme byli skleslí po vyřazení v evropském předkole,“ připomněl Kalabiška letní výpadek v Konferenční lize s bulharským Plovdivem. „Postup v prodloužení nebo na penalty je vždycky cennější, emotivnější. Myslím, že se na Slavii dobře připravíme,“ nepochyboval.

Šampiona chytlo Slovácko v době, kdy je v sešívaném táboře po dvou porážkách bez vstřeleného gólu neklid a lehká panika.

„Je to ošidné,“ upozornil pětatřicetiletý krajní obránce. „Někdo řekne, že nemají formu. Na druhou stranu si dají větší pozor. Dvě prohry za sebou Slavia hodně dlouho neměla. Doteď mě nenapadlo, že by jí mohli tak chybět nejlepší nahrávač Stanciu s nejlepším střelcem Kuchtou. Byli to dva hráči s čísly, ale říkal jsem si, že s tím jejím kádrem to ani znát nebude. Jenže asi to oslabení je, říkal to i trenér Trpišovský,“ pokrčil rameny.

Zrovna Kuchta mu na hřišti chybět nebude. „To je takovej hajzlík. Nepříjemnej hráč, furt provokuje,“ usmál se rodák z Mělníka, jenž se nejspíš dohodne se Slováckem na nové smlouvě. Možná dokonce dvouleté. „Asi by nebylo špatné mít trošku jistotu,“ reagoval.

ideální obrana

Reinberk Kadlec Hofmann Kalabiška

obrana v Olomouci

(středeční čtvrtfinále MOL Cupu)

Tomič Daníček Šimko Kalabiška (90+1. Juroška)

obrana proti Slavii

(tip Sportu)

Tomič Kadlec Daníček Kalabiška

Absence Slovácka: Cicilia, Reinberk, Merdovič (všichni zranění), Hofmann, Kalabiška (oba nejistý start)