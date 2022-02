Liga očima fanoušků: svázaná Slavia, bezradná Sparta. A jedno kopyto

Druhé jarní kokolo fotbalové FORTUNA:LIGY nabídlo znovu spousty zajímavých momentů. Slavia vydřela výhru 1:0 na Slovácku, Sparta zachraňovala remízu 2:2 v nedělním šlágru proti Plzni. Na domácí půdě selhal Baník, kterého vytrestaly Teplice (4:2). Jak na zápasy "svých" klubů reagují fanoušci? Podívejte se na tradiční rubriku deníku Sport.

SLAVIA PRAHA Děsný pohár, pak „svázaná“ výhra Po strašném zápase s Karvinou přišel úplně nejvíc nejhorší zápas s tzv. klubem z druhé strany řeky. V poháru Sparta hrála opravdu děsný fotbal, ale slávisté dokázali hrát ještě děsněji. Korunu všemu dodali stejně děsní rozhodčí. Takový zápas se nemohl líbit snad nikomu, vyjma fanoušků Sparty, a to jen díky výsledku. Slavia nepůsobila vůbec jako tým a vše korunovaly strašidelné chyby Ousoua. K zápasu snad už není co dodat. S ohledem na odvěkou rivalitu totiž ztrácí jakýkoli punc výjimečnosti. Doufejme, že se již nebude nikdy opakovat. Po právu se objevila spekulace o comebacku Milana Škody. I když nejsem příznivcem návratů hráčů do Slavie, je jasné, že by určitě pomohl. Minimálně svým srdcem, kterým by dokázal strhnout ostatní. A věřím, že i nějakými góly, kterými Slavia moc v posledních zápasech neoplývá. Naštěstí v lize zabrala a vyhrála hubeným výsledkem na Slovácku. Ač byl výkon evidentně svázaný, tak gólová akce Schranz, Bah, Lingr byla excelentní. Snad se tedy hráči oklepou, v Turecku neudělají ostudu a přivezou nadějný výsledek. DAVID OCETNÍK. 43 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slovácko - Slavia 0:1. Sešívaní konečně vyválčili výhru, rozhodl Lingr

SPARTA PRAHA Nebyli jsme špatní. Byli jsme bezradní! Chci být jako kovaný sparťan pozitivní, ale pak by po Plzni zůstalo toto místo prázdné. Pokud chci naše hochy za něco pochválit, tak za posledních dvacet minut. Nikoliv však za kvalitu hry, ale za to, že jsme se nevzdali. Přesněji ti, kteří dohrávali. Trenéra za to, že netradičně vystřídal mizerně hrající borce. Tentokrát bramboračku okořenil i gólman, byť se za první branku částečně vykoupil zákroky při tisíciprocentních šancích Plzně v závěru, mohli jsme klidně dostat pět kousků. Tradiční „náhradníci“ byli zranění. Kde že jsou ta slova trenéra po přípravě, že má všechny hráče zdravé? Jinak dokud nenahradíme stárnoucí osu mladšími odchovanci, viz perfektní presink v poháru se Slavií, nemáme šanci uspět. Z mladých je třeba rychle se zbavit našeho Krmenčíka – Minčeva, který lítá po celém hřišti a nikdy není tam, kde by měl být. Soupeři je třeba vyseknout poklonu za skvělý taktický výkon, který nás vysvlékl do naha. Byla tedy naše představení v Budějovicích a doma laťkou, kterou budeme držet, nebo přijde zlepšení? Za odpověď vedení předem děkuji. MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE Dloubák: Vrba versus mladí. Potenciál Karabce není využitý, proč nedostává šanci?

VIKTORIA PLZEŇ Kdyby Šulcík nebyl kopyto... Jednomu z prvních superduelů by opravdu slušely vyprodané ochozy a obvyklá parádní atmosféra. Jen tisíc lidí, to je výsměch. Docela jsem měl strach, sparťané minule vygumovali slávisty do úplné nuly a u nás je vždy velká neznámá, co předvedeme. Nic z toho neplatilo, za učedníky byl tentokrát soupeř. Cca do 65. minuty nedokázal vůbec nic, ani střelu na bránu. Chorý, věčný náhradník, neelegán – a hned byl mužem zápasu. Faktem je, že nechá vždy na hřišti duši, i když se pořád bojím, že někoho trefí a dostane kartu. Všichni ostatní velká snaha, umlčení soupeře, a kdyby nebyl mladej Šulcík kopyto, byly z toho body tři. Jenže na kdyby se nehraje. Takhle máme jen jeden, Sparta z ho... upletla bič, aby nám na konci tyhle body nechyběly. Můj největší zážitek u televize? Vidět pana Vrbu takhle vzteklého, to jsem snad ještě nezažil. Do konce sezony je daleko, ale s námi se už musí opravdu počítat! Tak hop, už je otevřeno, v sobotu do Budějek. Ať to vidíme už taky naživo. Čest královně Viktorce, celý covid z Čech navždy pryč! A fanoušci do ochozů! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:2. Letenští povstali na konci, bláznivý duel vrátil do čela Slavii

BANÍK OSTRAVA Na experimenty a chaos není čas Po vítězství v Mladé Boleslavi přišel kolaps a tvrdá facka. Trenér Smetana, který si prozatím nevede vůbec špatně, udělal ve druhé půli s rozestavením 3-5-2 experiment, a to se nám hrubě nevyplatilo. Nastal chaos vepředu i vzadu, a hosté si odvezli zasloužené tři body. Z výsledku a předvedené hry bych přesto nedělal předčasné závěry. Jednoznačně nejdůležitější je, abychom se ze soboty poučili a vrátili se ke hře a stylu, který nám doteď přinášel body. Dostat doma čtyři góly od zachraňujících se Teplic je stejně alarmující jako obdržet za poslední tři zápasy, včetně generálky, deset branek. A nepomůže tomu ani – co se týče počtu vstřelených branek – třetí nejlepší útok ligy. Můžeme vymýšlet, co chceme, ale stále více se ukazuje, že trio Laštůvka, Lischka a Tetour je nepostradatelná osa týmu. Doufám, že se všichni tři co nejdříve vrátí do základní sestavy. V sobotu je třeba domácí ztrátu odčinit a Olomouc porazit! Na hřišti musíme vypustit duši. A konečně, po všech šaškárnách a nesmyslných opatřeních, pomůžou i fanoušci v ochozech. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Teplice 2:4. Koncert Sklářů, ostravský zmar. Mladí sparťané Fortelný a Sejk zářili