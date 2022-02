LIMBOVA ŠAJTLE: Plzeň závěr po*rala. Vrbovi by měli být fanoušci vděční

Událostem uplynulého kola FORTUNA:LIGY vévodil nedělní šlágr Sparty s Plzní. (2:2). Zejména na zápas dvou velkých rivalů se zaměřil David Limberský. Ve svém novém pořadu Limbova šajtle, v němž bude na iSport.cz pravidelně komentovat dění na českých trávnících, rozebírá mimo jiné selhání Viktorie ze závěru utkání. Co říká na spálené tutovky Pavla Šulce? Má pochopení pro fanoušky Sparty, kteří pískali na trenéra Pavla Vrbu? Také prozradí, koho by za výkon ve víkendových zápasech pozval na pivo a jaký slib dal na začátku roku své manželce Lence.

Limberský , který s Plzní vyhrál pět ligových titulů a v české lize odehrál 406 utkání, si úspěch Viktorie na Letné moc přál. Západočeši přitom hráli výbornou partii, ještě v 70. minutě vedli 2:0 a sahali po třech bodech. Promarněný závěr ale stál Plzeň dvě inkasované branky a dva ztracené body. To logicky naštvalo někdejší klubovou ikonu.

„Těžko se mi usínalo. Plzeň měla zápas rozehraný fantasticky, jenže dala Spartě šanci, aby v závěru bojovala o body. Pravidlo nedáš, dostaneš, platilo i v tomto případě a Plzeň bere jenom bod. Dá se říct, že to po*rala. Úplně na plné čáře, je to škoda,“ komentuje Limberský zápas ve svém novém pořadu Limbova šajtle.

Plzeň mohla utkání rozhodnout, Pavel Šulc měl tři obrovské šance, aby zvýšil na 3:1 a pojistil západočeské vedení. Jenže ani jednou nedostal míč do sítě, což jeho tým na konci mrzelo.

„Když koukám na toho Šulcíka, jak běží sám na bránu, vidím pocit zmaru. Už předtím nedal velkou šanci, teď hledal, komu by přihrál. Podle mě kdyby tam běžel rozhodčí, přihrál by rozhodčímu a modlí se, aby ten to kopl do brány,“ kroutí hlavou dlouholetý reprezentant.

Na sparťanské lavičce koučuje Pavel Vrba , který se dlouho vztekal nad tím, co jeho tým na hřišti předvádí. Úspěšný trenér, který v Plzni společně s Limberským zažil nejlepší éru klubu a třikrát postoupil do Ligy mistrů, v neděli na Letné slyšel pískot fanoušků a od některých dokonce pokřik „Vrba ven.“

„Vrba ven? Tak to se mi vůbec nelíbí. Trenér Vrba je výborný, fanoušci Sparty by měli být vděční, že ho tam vůbec mají. Všeobecně je to vůči všem trenérům hodně nespravedlivé a hodně unáhlené,“ říká Limberský.

