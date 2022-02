Problém pro Dynamo? Kvůli falešnému podpisu může hrozit pád na dno

Falešný podpis na smlouvě o hostování Micka van Burena, neplatnost smlouvy a tím pádem kontumace všech zápasů Českých Budějovic, v kterých nizozemský záložník nastoupil. I tenhle scénář může nastat poté, co případ probere disciplinární komise. Podle informací deníku Sport o tom má poprvé jednat už ve čtvrtek. Pro představu: Dynamo ve čtrnácti ligových zápasech s Van Burenem uhrálo 19 bodů. Pokud by je disciplinárka škrtla, Budějovice by spadly na poslední místo a ligové dostihy o záchranu by byly ještě napínavější.

Pohnuté dny na fotbalovém jihu nekončí. V sobotu rezignoval sportovní ředitel Tomáš Sivok, v pondělí dostal výpověď šéf klubové akademie Aleš Křeček a teď je na obzoru další malér, který se týká potenciálně neplatné smlouvy záložníka Micka van Burena, jenž v Budějovicích hostuje ze Slavie.

O co jde? Na smlouvě o Van Burenově hostování z loňského září není pravý podpis Vladimíra Koubka, majitele a předsedy představenstva Dynama. Což může být fatální problém: smlouva by sice měla být korektně registrovaná na Fotbalové asociaci ČR, ale může se ukázat, že není platná. A pokud není platná, budějovické zápasy s Van Burenem v sestavě by se logicky měly kontumovat ve prospěch soupeřů.

Koubek na falešný podpis v klubu interně upozornil už během podzimu, ale podle tehdejšího sportovního ředitele Tomáše Sivoka se už dál nevyšetřovalo, kdo smlouvu podepsal. Mimochodem, Koubek je vystudovaný právník.

„Zajímalo mě, kdo to udělal, přišlo mi to jako šílenost. Já administrativu nedělal, sám jsem podepisoval jen nového šéfa akademie Aleše Křečka a pár hráčů jsem připodepisoval s panem Koubkem. Ten podpis na Van Burenově smlouvě už dál neřešil s tím, že se hlavně musíme zbavit Micka, který byl z Koubkova pohledu drahý,“ řekl Sivok v pondělním rozhovoru pro Sport.

Boss Koubek falešný podpis připomněl i v nedělním prohlášení na klubovém webu, v kterém rezignujícímu Sivokovi vyčítal: „Chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné.“

Tak či tak, chaos v papírech může Dynamo osudově poznamenat. Pokud by se ukázalo, že smlouva o Van Burenově hostování je neplatná, disciplinární komise by mohla kontumovat všechny zápasy, v kterých nastoupil. V lize jde o čtrnáct duelů a devatenáct bodů, hrozící problém zmínil i bývalý budějovický brankář Jaroslav Drobný ve včerejším rozhovoru pro Sport: „Případný odečet bodů by byl ještě pikantnější, protože to na sebe prásknul sám majitel klubu.“

V krajním případě by se situace Dynama zgruntu změnila: zbylo by mu jen osm bodů a kleslo by ze současného šestého na poslední místo, kde je teď Karviná. Právě ta se podle informací Sportu už se Spartou v případu angažuje.

Dnes se ještě nerozhodne, klub by zatím měl být jen vyzvaný k podání vysvětlení a obhajobě platnosti smlouvy. Teprve pak by disciplinárka řešila další postup.

Ligové zápasy Českých Budějovic s Mickem van Burenem v této sezoně

ČB–Hradec Kr. 0:1

Plzeň–ČB 2:1

ČB–Karviná 3:1

ČB–Pardubice 3:1

Jablonec–ČB 2:2

Zlín–ČB 2:0

ČB–Ml. Boleslav 2:1

Bohemians–ČB 3:1

ČB–Slovácko 3:2

Baník–ČB 4:1

ČB–Olomouc 2:1

Liberec–ČB 0:0

ČB–Sparta 0:0

Hradec Kr.–ČB 2:2

Celkem 19 bodů

Po odečtu: 8 bodů, 16. místo

Jak by vypadala tabulka F:L po kontumacích

1. Slavia 21 16 3 2 52:15 51 (+21)

2. Plzeň 21 16 3 2 40:14 51 (+18)

3. Sparta 21 15 4 2 51:24 49 (+16)

4. Slovácko 20 13 3 4 39:20 42 (+12)

5. Baník 21 11 6 4 45:30 39 (+9)

6. Ml. Boleslav 21 9 2 10 34:31 29 (–1)

7. Olomouc 21 7 7 7 35:28 28 (–2)

8. Hradec Kr. 21 7 7 7 27:29 28 (–5)

9. Liberec 20 8 2 10 20:27 26 (–4)

10. Zlín 21 6 4 11 26:38 22 (–11)

11. Jablonec 21 5 7 9 17:33 22 (–8)

12. Bohemians 21 6 3 12 28:44 21 (–9)

13. Pardubice 19 5 5 9 26:38 20 (–10)

14. Teplice 21 5 2 14 24:39 17 (–13)

15. Karviná 21 2 6 13 20:34 12 (–21)

16. Č. Budějovice 21 2 2 17 8:49 8 (–26)

