Třesk v Dynamu: Sivok oznámil konec. Majitel mu vyčítá zásadní chyby

Tohle se muselo líbit. Čtyři góly, obraty ve skóre, dvě červené karty a v závěru masivní tlak Hradce Králové vyhrocený pěti rohovými kopy v nastaveném čase. Výsledkem tuze zajímavé přestřelky byl nerozhodný výsledek 2:2. „Připravili jsme se o dva body,“ štvalo Davida Horejše, kouče Českých Budějovic. Po utkání přišel do kabiny hostů sportovní ředitel Tomáš Sivok a oznámil, že ve funkci končí. Majitel Vladimír Koubek mu pak veřejně vyčetl zásadní chyby.

Bylo po zápase, hráči Českých Budějovic se pomalu svlékali z dresů, když do kabiny přišel sportovní ředitel Tomáš Sivok s nečekaným stanoviskem: Pánové, ve funkci okamžitě končím! Podle informací Sportu měl před celou kabinou i realizačním týmem poměrně obšírně vysvětlit důvody abdikace. Tím hlavním jsou prý neshody s majitelem klubu Vladimírem Koubkem.

Šéf Dynama ještě večer reagoval v tiskové zprávě: „Tomáš Sivok se ve funkci sportovního ředitele dopustil několika zásadních manažerských chyb, které jsem mu vytkl. Bohužel, mou kritiku nepřijal. Naopak. Ale chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné,“ prohlásil.

O odchodu bývalého reprezentanta se prý dozvěděl před zápasem a byl pro něj překvapením. „Řekl jsem mu, že se sejdeme v příštím týdnu a probereme vše v klidu, bez emocí. Tomáše jsem si vždy vážil, uznával ho a po celou dobu měl moji podporu."

Sivok celý zápas strávil v hledišti. Pečlivě monitoroval výkon mužstva, před zápasem se přátelsky pozdravil s hradeckou legendou Ladislavem Škorpilem, z řeči těla nic nenasvědčovalo dramatickému rozhodnutí. Přesto k němu došlo. Bývalý kapitán reprezentace v pozici šéfa sportovního oddělení končí téměř přesně po půl roce.

V srpnu minulého roku nahradil Martina Vozábala, kterého právě Koubek odvolal. „Ve sportovním úseku nás čeká hodně práce. Bohužel Martin Vozábal se svého poslání nezhostil a v posledních týdnech se mu v jeho práci příliš nedařilo,“ pravil. Nyní se musí – velmi nečekaně - znovu pustit do hledání.

Připravili jsme se o dva body, durdil se Horejš

Pojďme k samotnému zápasu. Čtvrtý rozhodčí rozsvítil v tabuli, na které zářila červená pětka. V tu chvíli Hradec Králové odpálil mohutný závěrečný nápor. V nastaveném čase sypal do pokutového území Českých Budějovic jeden centr za druhým, zahrával pět rohových kopů, ve vápně hostů se vařila voda. Ale rozhodující úder se nadržené jednotce Miroslava Koubka zasadit nepodařilo. Mužstva se rozešla smírně po výsledku 2:2.

„Byly to nervy až do samotného konce. Každý chvíli tahal za kratší konec. Podali jsme slušný výkon, proto mě mrzí, že jsme nevyhráli. Po většinu utkání jsme kontrolovali hru, připravili jsme se o dva body,“ přísně pravil českobudějovický trenér David Horejš.

Naštvaný byl především kvůli netaktickému chování za příznivého stavu 2:1. Osm minut poté, co Michal Škoda obrátil brankový poměr, se hloupě nechal vyloučit domácí tvrďák Petr Kodeš. Jihočeši byli v luxusní situaci. Hráli proti oslabenému soupeři, duel pevně svírali v rukou, přesto si vítězství nechali vytrhnout. Místo, aby drželi balon na svých kopačkách a kontrolovali děj, ztráceli snadné míče a po faulu Benjamina Čoliče na Adama Vlkanovu z penalty srovnal účty Jakub Rada.

Hradec Králové - České Budějovice: Penalta pro Hradec! Faulující Čolič musí navíc pod sprchy

„Měli jsme se zachovat jinak. Namísto rozehrávky od vlastní brány to nakopneme dopředu, nekombinujeme, hra se otočí zpátky. Soupeř kope roh a je z toho dvojitý trest. Penalta a vyloučení,“ rozčiloval se Horejš.

Také jeho protějšek Miroslav Koubek měl k taktickému chování svých podřízených několik výhrad. Zejména při bránění standardních situací, konkrétně rohových kopů. Hradec z nich dvakrát inkasoval, což se nováčkovi FORTUNA:LIGY stává jen výjimečně. Během podzimu pouze dvakrát, na jaře však už třikrát. V minulém kole Plzni prohrál 0:1, když rozdílový úder inkasoval po trestném kopu a hlavičce Tomáše Chorého.

„Jak dnes hráče budu chválit, že se nevzdali, tak naopak je musím pokárat, že jsme dostali dvě branky po rohových kopech. Přitom jsme se na ně připravovali. Věděli jsme, že soupeř má silné soubojové hráče Havla, nebo Škodu. Na jaře se nám to stalo už třikrát, je to varovný signál a konkrétně v tomto zápase velká komplikace. Přitom každá standardka je bránitelná. Na druhou stranu musím přiznat, že soupeř to zahrával velmi dobře,“ připustil hradecký trenér.