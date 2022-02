V Budějovicích to vře: další vyhazov. Majitel nepočítá s šéfem akademie

Tomáš Sivok skoro půl roku, Aleš Křeček jen něco přes tři měsíce. V éře Vladimíra Koubka, jemuž budějovické Dynamo patří od loňského května, je životnost klíčových lidí superkrátká.

Sivok z pozice sportovního ředitele překvapivě odešel po sobotní lize na hřišti Hradce Králové (2:2) a pak v rozhovoru pro iSport.cz promluvil o neshodách s Koubkem: „Je to ubohý lhář. Už po dvou měsících od mého nástupu se to začalo hroutit. Pak doktor začal mít finanční problémy a dělat zbrklá rozhodnutí.“

Teď v Budějovicích končí Sivokův blízký spolupracovník Křeček, jenž byl ve funkci šéftrenéra akademie Dynama jen přes čtvrt roku. V říjnu nečekaně vystřídal Pavla Maluru, jemuž se dařilo s budějovickým dorostem. „Došli jsme k závěru, že náš pohled na filozofii chodu klubové akademie je odlišný,“ vysvětloval Sivok zkraje listopadu pro klubový web.

Ve městě na soutoku Vltavy a Malše se vzletně mluvilo o vybudování nejlepší akademie v Česku, jenže tenhle sen se rozplývá. Křeček oficiálně odchází kvůli střetu zájmů: i po nástupu do Dynama papírově zůstal předsedou třebíčské Fotbalové školy, což je v rozporu s fotbalovými řády.

Sivok s Křečkem a trenérem áčka Davidem Horejšem vypracovali novou koncepci mládeže Dynama, ale už ji nenaplní. Z téhle trojice v klubu zůstává jen Horejš, jemuž po sezoně končí smlouva. A v kuloárech se už delší dobu mluví o tom, že mu ji Koubek neprodlouží. Pro ilustraci: Horejš je ve funkci už od října 2015, což z něj dělá druhého nejdéle sloužícího kouče v lize.

Kudy z personální krize ven? Konkrétní plán Koubek zatím nepředstavil. Podle informací Sportu je velmi pravděpodobné, že ukáže na dvě známá jména.

První jméno: Jan Jílek. Je potřeba ho vůbec představovat? Někdejší ligový sudí a do loňska šéf jihočeského svazu patřil k nejvýznamnějším spojencům fotbalového kmotra Romana Berbra . Je výrazný též v komunální politice coby dlouholetý starosta Jankova na Českobudějovicku, patří pod něj i turisticky atraktivní Holašovice ze seznamu UNESCO.

Druhé jméno: Emil Kristek. Koubkův dávný spolupracovník a dnešní výkonný ředitel hokejové Jihlavy už údajně má na budějovickém stadionu kancelář. Prošel několika fotbalovými i hokejovými adresami, pracoval taky v marketingové agentuře BPA.

„Honza Jílek je nepochybně velmi zkušený funkcionář: minulý předseda krajského fotbalového svazu a současný člen jeho výkonného výboru. Je to člověk s rozsáhlými zkušenostmi i z oblasti regionální politiky. Určitě se snažím jeho zkušeností využít a věřím, že dřív nebo později přijde doba, kdy Honzu využijeme i v klubu,“ řekl Koubek minulý týden v klubovém podcastu Dynama. „A Emil Kristek? Je to můj dlouholetý kamarád a známý. Už jsme spolu v klubu působili v sezoně 2003/2004, Emil jako výkonný ředitel. Rozhodně má spoustu zkušeností, zatím ho využíváme ke spolupráci na jakési volné bázi. Budu rád, když se více zapojí do práce v našem klubu, protože je zatím pracovně angažován v Dukle Jihlava.“

Nebo se v Dynamu objeví někdo úplně jiný? Příští dny napoví.